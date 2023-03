Feyenoord hekelt de ‘praatjes in Amsterdam’ na verlies Ajax: ‘Bij ons is het geen woorden maar daden’

Voor het eerst in zeventien jaar won Feyenoord de Klassieker in de Johan Cruijff Arena. De 3-2 nederlaag haalt voor Ajax ook een streep door de landstitel. Een verloren seizoen dreigt. Ajaxtrainer Heitinga: ‘Wij zijn de laatsten die opgeven.’

Die conclusie wilde Ajaxtrainer John Heitinga overigens niet trekken. “We staan zes punten achter, er zijn nog acht duels te gaan. Wij zijn de laatsten die opgeven.”

Bij Feyenoord overheerste uiteraard de blijdschap, en bij een enkeling kwam die voort uit de irritatie die Ajax had gewekt in de aanloop naar de Klassieker. Orkun Kökcü, aanvoerder van Feyenoord, had het over de ‘praatjes in Amsterdam’. “Bij Feyenoord is het geen woorden maar daden. Dat hebben we vandaag laten zien.”

Zijn collega Dusan Tadic vond het niet vreemd dat Ajax zich de favorietenrol had toegeëigend: “We zijn de laatste drie jaar kampioen geworden, we zijn de club met de meeste prijzen in Nederland en we spelen voor eigen publiek. Dan ben je favoriet.”

Opmerkingen links en rechts

Feyenoordtrainer Arne Slot wilde de woorden van Kökcü ook nuanceren. “Er worden in de aanloop naar zo’n wedstrijd altijd wat opmerkingen gemaakt links en rechts, ook door ons. Maar dat is niet de motivatie waarmee je in het veld staat, daar denk je geen moment aan. Je bent hier vooral om de koppositie te verdedigen en het liefst te versterken. En dat is gelukt.”

Of de zege van Feyenoord verdiend was? Kökcü: “Dat kan me helemaal niets schelen.” Tadic: “Feyenoord was bij fases beter, wij ook. Het eerste kwartier na rust waren we slordig. Toen viel de 2-2 van Feyenoord.” Heitinga: “In de eerste helft durfden we vóóruit te verdedigen. Erna liepen we te veel achteruit.”

In de slotfase kon het twee kanten op. Mohammed Kudus kreeg een dot van een kans, die werd gekeerd door keeper Timon Wellenreuther. “We wilden ook vol voor de winst gaan.” En Slot over de winnende goal: “Lutsharel Geertruida heeft een prachtige week. Hij is geselecteerd voor Oranje, heeft zijn contract verlengd en kopt nu de 3-2 binnen in de Klassieker.”

Late doelpunten

De verdediger van Feyenoord kon terugzien op een sterke wedstrijd. Dat gold niet voor Calvin Bassey aan de zijde van Ajax. Hij was een bron van onrust aan de bal. “Calvin staat er voor zijn verdedigende kwaliteiten,” zei Heitinga. “Aan de bal moeten we hem helpen, het is een teamsport. Anderen moeten hem opties bieden. Hij speelt in elk geval geen verstoppertje, dat vind ik te prijzen.”

De zege voelt voor Feyenoord als een benut matchpoint, zei Slot. “We staan er acht duels voor het einde goed voor. Veel van onze overwinningen voltrekken zich volgens eenzelfde patroon, met late doelpunten. Dat besef moeten we houden.”

Ajax was gewaarschuwd voor de scoringsdrift van Feyenoord in het laatste deel van wedstrijden, maar kon het onheil niet afwenden. Daarmee nemen de Amsterdammers zo goed als zeker afscheid van de landstitel en dreigt een verloren seizoen, waarin de club in de Champions League en de Europa League roemloos werd uitgeschakeld, en waarin tussentijds afscheid werd genomen van trainer Alfred Schreuder.

Dit seizoen werd er ook nog geen topwedstrijd gewonnen. Niet in de Europese competities en niet in de Eredivisie. Ajax is wat dat betreft te zwak om voor de prijzen te voetballen.

Interim-trainer Heitinga moet er in de laatste acht wedstrijden het beste van zien te maken. Deelname aan de Champions League staat op de tocht: AZ en PSV zullen Ajax in de strijd om de tweede plaats een loer willen draaien. Heitinga, relativerend: “We komen van ver, niet zo lang geleden stonden we vijfde. Het is niet een seizoen zoals we willen, maar we proberen het maximale eruit te halen.”

