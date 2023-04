Feyenoord denkt wel wat gewend te zijn, dus zo’n kwartfinale tegen AS Roma valt misschien wel mee

De spelers van Feyenoord tijdens de training in Stadio Olimpico. Beeld ANP

Met gillende sirenes werd de weg van het vliegveld richting het spelershotel autovrij gemaakt door de Italiaanse politie. De bus met de spelers van Feyenoord was in recordtempo in het hotel, constateerde een tevreden Arne Slot. “Indrukwekkend,” zei de trainer van Feyenoord. En zo voelde de terugkeer van Feyenoord in Rome, na de oorwassing in september tegen Lazio als opening van de poulefase in de Europa League comfortabel aan.

Slot schoof in Stadio Olimpico, waar hij een volle perszaal toesprak, de vergelijking met Olympique Marseille van vorig seizoen in de halve finale van de Conference League snel van tafel. In Frankrijk voelde alles ‘unheimisch’ aan voor Feyenoord, tot de stoeptegels door de ruit van de spelersbus aan toe. “Of dit elftal beter is dan het elftal dat vorig seizoen Marseille versloeg? Je bent vaak geneigd om het recentste als het beste te beschouwen. Maar vorig seizoen hadden we ook een goede ploeg hoor.”

De keurige ontvangst in Italië zal vandaag in Stadio Olimpico weinig waard zijn. De thuishaven van Lazio én AS Roma zal aanvoelen als een Colosseum waar de fanatieke aanhang van de Romeinen hoopt dat Feyenoord met huid en haar wordt verslonden, zoals Lazio dat in september deed met een 4-0 ruststand. “Toen werden we overlopen,” zei Slot. “Maar we zijn nu verder. Fysiek zijn we veel sterker dan toen, we houden het langer vol. En we zetten ook veel beter druk.”

Ruggensteun

Of dat allemaal voldoende is om de halve finale van de Europa League te bereiken, is nog maar de vraag. De 1-0 uit de Kuip van vorige week is uiteraard een ruggensteun, maar AS Roma deed Feyenoord in de slotfase pijn, zij het zonder dat in doelpunten uit te drukken. “We voelden toen hun kracht en weten wat we hier kunnen verwachten,” zegt Slot.

Trainer José Mourinho riep de supporters van AS Roma op om als vanouds als één blok achter de ploeg te staan. Sinds de Portugees aan het roer staat bij de Romeinen zijn de wedstrijden vaak uitverkocht, zeker in Europa. “Ik wil 67.000 extra spelers,” zei Mourinho. Hij sneerde een beetje naar de aanhang van Feyenoord, door te zeggen dat het niet om zingen en zwaaien met vlaggen gaat maar om de beleving. De fans van AS Roma doen mee aan de wedstrijd, zo stelde hij.

Slot denkt niet dat die uitspraken ook een teken van onrust kunnen zijn. Dat Mourinho aanvoelt dat dit onvermoeibare Feyenoord, dat in Marseille vorig seizoen bewees ook overeind te kunnen blijven in extreem vijandige omstandigheden, alleen opzij te zetten is als alles klopt. “Zo zou ik het niet uitleggen,” zei Slot. “Ik roep de supporters ook weleens op om er een extra speciale avond van te maken. Zo zal Mourinho het ook hebben bedoeld.”

Grinnikend

In Stadio Olimpico moet Feyenoord een van de beste prestaties van het seizoen leveren om volgende maand tegen of Bayer Leverkusen of het Belgische Union St. Gilles te kunnen strijden om een finaleplek in de Europa League. Zo veegde Slot de veronderstelling dat Santiago Giménez met extra vertrouwen naar Rome is afgereisd, omdat hij ook tegen Cambuur weer scoorde, subiet van tafel. In Leeuwarden kon alles op de automatische piloot tegen een mentaal geknakte hekkensluiter in de eredivisie, tegen AS Roma mag er vrijwel niets fout gaan om succesvol te kunnen zijn. “Gimenez scoorde tegen Cambuur, maar ik denk niet dat je als spits dan denkt ‘ik scoor in Leeuwarden dus ook in Rome’,“ zei Slot grinnikend.

Tegen Chris Smalling, Gianluca Mancini en Roger Ibañez zal het pijn lijden worden tot de laatste minuut. Maar Feyenoord wil naast de bijna zekere landstitel nog een keer aan Europa tonen dat de club een metamorfose heeft doorgemaakt onder Slot. “We hebben vorige week weer gezien dat wij AS Roma heel goed partij kunnen bieden. Dat was in de finale van de Conference League in Tirana zo en ook in de Kuip. Maar het zit erg dicht bij elkaar. Mourinho heeft echt gelijk als hij zegt dat we pas halverwege zijn.”