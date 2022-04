Feyenoord deelt eerste tik uit aan Marseille in halve finale Conference League

Cyriel Dessers scoorde twee keer voor Feyenoord tijdens de halve finale van de Conference League. Beeld ANP

Cyriel Dessers scoorde zijn negende en tiende treffer van het derde toernooi van de Uefa. De return staat voor volgende week donderdag in Stade Vélodrome op het programma.

Feyenoord leidde na twintig minuten al met 2-0. Dessers opende in de achttiende minuut de score en Luis Sinisterra trof twee minuten later opnieuw doel (2-0). Olympique Marseille slaagde er nog voor rust in gelijk te maken. De snelle Bamba Dieng tekende in de 28e minuut voor 2-1. Gerson maakte in de veertigste minuut de 2-2.

De tweede helft was nog geen tien seconden oud of Dessers scoorde opnieuw. De spits profiteerde van een veel te zachte terugspeelbal van verdediger Duje Caleta-Car van Marseille.