Femke Bol wint zilver op 400 meter horden

Sydney McLaughlin (Verenigde Staten) wint ongenaakbaar het goud op de 400 meter horden op het WK in het Amerikaanse Eugene. Femke Bol (rechts) wint zilver, Dalilah Muhammad (VS) brons. Beeld AFP

De eveneens 22-jarige Amerikaanse olympisch kampioene was onhaalbaar voor Bol. McLaughlin zegevierde in stadion Hayward Field in een wereldrecord van 50,68. Bol kon daar niet aan tippen. Zij finishte in 52,27 en dat was net boven haar Europees record van 52,03. De Amerikaanse Dalilah Muhammad won het brons in 53,13.

Bol won dit jaar wel al haar wedstrijden op Europese bodem. De Nederlandse atlete is inmiddels zo goed op het hordenummer, dat ze in Europa nog amper tegenstand heeft. Gemiddeld was haar voorsprong 1,5 seconde op de nummer 2.

Toch gold ze in Eugene niet als de favoriete voor het goud, want dat was McLaughlin. Zij liep haar races dit jaar alleen in de VS en maakte grote indruk op de Amerikaanse kampioenschappen met een wereldrecord van 51,41. Daar dook ze in de WK-finale in Eugene nog eens ruim onder.

Bol deed er in de finale alles aan om McLaughlin bij te houden, maar er was geen beginnen aan. De Amerikaanse raasde over het tartan en passeerde 1,59 seconde eerder dan Bol de finishlijn. De Nederlandse kon op het laatste stuk naar de meet nog wel Muhammad van zich af houden. Deze Amerikaanse zat in de finale van de Spelen in Tokio nog voor haar en pakte toen het zilver.