Femke Bol wil na haar wereldrecord vooral door: ‘Dit is een bewijs dat de trainingen goed gaan’

Femke Bol tijdens de 400 meter op de NK indoor, met Lieke Klaver in haar kielzog. Beeld Olaf Kraak/ANP

Op een zeldzame rustdag geniet Femke Bol maandag na van haar gelopen wereldrecord. Een dag na haar 49,26 seconden op de 400 meter indoor viert ze haar verjaardag. Een vervroegd etentje, want Bol blijft op en top prof. Frivoliteiten komende donderdag, als ze echt 23 wordt, zou gevoelsmatig te dicht op de van 2 tot 4 maart durende EK indoor zitten.

Daar, in Istanboel, zal ze volgende week door de speaker als wereldrecordhouder worden aangekondigd. “Oeh, ja, wauw, dat is niet verkeerd,” zei Bol zondag in Apeldoorn, duidelijk nog overrompeld door wat ze zelf een half uurtje eerder had gepresteerd.

Een verguisde tijd uit de boeken

De medaille die om haar hals hing, kreeg ze voor haar vierde nationale titel op 400 meter indoor. Al in 2019 was ze Nederlands beste en na 2021 en 2022 versloeg ze ook nu iedereen. Maar dat was bijzaak natuurlijk. Het zeldzame talent Bol overstijgt de landsgrenzen. Zeker nu ze ruim onder het al sinds 1982 standhoudende wereldrecord van Jarmila Kratochvilova (49,59) is gedoken. De Tsjecho-Slowaakse werd weliswaar nooit betrapt, maar altijd is aangenomen dat zij net als veel generatiegenoten stijf stond van de doping.

Toch was het de altijd snel startende tegenstander en trainingsgenoot Lieke Klaver die Bol in de eerste van twee rondes over 200 meter nog even extra opjoeg. Achter Bol liep Klaver naar een dik persoonlijk record van 50,34 – de dertiende tijd wereldwijd ooit. “Ik moest juichen om een wereldrecord. En daarna om mijn eigen lijpe record,” zei Klaver. “Het was twee keer verbazing. Keer duizend.”

Ook bij Bol vocht verbazing om voorrang. Ze vertelde dat het haar goed deed als cleane atleet een verguisde tijd uit de boeken te lopen. Opvallend was dat ze ook alweer vooruit keek. Nog even de EK en dan zou haar indoorseizoen er alweer op zitten, zei ze, opvallend opgewekt. “Ik hoop dat ik dit kan doortrekken op de horden. Ik ben superblij met dit wereldrecord, en heb er alles aan gedaan om in vorm te zijn, maar we doen indoor ter voorbereiding op het outdoorseizoen. Ik denk niet dat dit ons er vanaf laat wijken. Dit is een bewijs dat de trainingen goed gaan.”

Gesleuteld aan de paslengte

Bol laat er geen misverstand over bestaan. De 400 meter horden blijft haar favoriete onderdeel. “Ik hou van de hordes, ik mis ze nu wel.” Binnenkort volgen weer meer trainingen over horden. Een van haar belangrijkste doelen waar ze dit seizoen aan werkt, is tussen de horden niet vijftien maar veertien passen te zetten, in een poging het gat te dichten naar de tot nog toe ongenaakbare Amerikaanse leeftijdsgenoot Sydney McLaughlin. De huidige wereldrecordhouder, olympisch en wereldkampioen was in augustus nog een klasse apart.

Maar het zou spannender kunnen worden. Bol heeft afgelopen winter niet een stap maar een sprong gezet. “Ze is sneller, krachtiger en heeft meer uithoudingsvermogen,” zegt Laurent Meuwly. “In alle facetten is ze vooruitgegaan, maar dat ze nu al zó snel was, had ik niet verwacht.” Samen met Bram Peters, de tweede coach van de omvangrijke 400 meter-groep, heeft hij de voorbije maanden gesleuteld aan een iets langere paslengte. Bol: “En ik kan daar nog steeds verrassend goed mijn kracht in kwijt.”

Vorig jaar was ze al goed voor tweemaal WK-zilver (400 horen en 4x400 mixed estafette) en driemaal EK-goud (400 horden, 400 meter, 4x400 vrouwen). Maar zo’n combinatie als op de EK in München met de 400 meter en de 400 horden zal ze komende zomer op de WK in Boedapest niet doen. Uitgesloten, knikt ze zelfs. “We zagen dat als: één keer in mijn leven. We zouden zien of het zou gaan of niet, en dat was het.”

Voorbereiding vol zelfvertrouwen

Hoe dan ook volgt in Boedapest alsnog een druk programma met de 400 horden, de 4x400 meter met de vrouwen én met de mixedploeg. “Ik heb nog nooit goud gehad op een WK. Om dan nu voor twee of drie keer goud te gaan, dat wil ik niet, ook omdat ik denk dat ik dat op dit moment nog niet kan. De WK is het allerhoogste niveau. Ik zal alles op alles moeten zetten om bij Sydney te komen en voor Dalilah (Muhammad) te blijven.”

Ondanks die loodzware opgave mag ze haar voorbereiding voortzetten op een roze wolk en vol vertrouwen. Indoor mag dan een paar treetjes lager staan dan atletiek in de buitenlucht en het outdoorrecord op de 400 meter van de eveneens altijd van doping betichtte Marita Koch (47,60) zal nog altijd ver weg voelen, maar een wereldrecord telt. In haar sport is de blik vaak op de tijd gericht. Toch draait het deze zomer voor haar voorwal weer om de strijd, zegt ze. “Mijn records kunnen worden afgepakt, mijn medailles nooit.”