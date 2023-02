Femke Bol verbaast zelfs haar trainer: ‘Wereldrecord is geen doel, maar komt wel dichterbij’

Femke Bol in actie in Metz. Beeld Julien Buret/LGM

Zo’n 24 uur nadat Femke Bol hem voor de zoveelste keer heeft verrast, doet Laurent Meuwly niet moeilijk als het wereldrecord ter sprake komt. “Ja, ze komt inmiddels wel in de buurt,” erkent de Zwitserse coach, die in dienst is van de Atletiekunie. Met haar toptijd van 49,96 seconden in Metz wordt de 49,59 van Jarmila Kratochvilova steeds realistischer voor de 22-jarige atlete. Meuwly: “Het wereldrecord is geen doel, want indoor blijft voor ons de voorbereiding op de zomer, maar de tijd komt wel dichterbij.”

Uiterlijke gelijkenissen met de lijstaanvoerder die ze nadert, zijn er niet. Waar Bol rank is, tonen beelden van Kratochvilova een en al spier. Hoewel de Tsjechische een groot talent was en nooit betrapt werd op doping, zijn de verdenkingen immer groot geweest.

Net als landgenote Tatana Kocembova en de Russin Natalja Nazarova (de nummers 2 en 3 aller tijden op de 400 meter indoor) maakte ze in de jaren tachtig deel uit van een systeem waarin anabole steroïden volop werden gebruikt en er alleen op doping werd getest in competitieverband. De kwaliteit van die testen hield bovendien niet over.

Op eigen kracht

In de atletiek worden de records bij de vrouwen die sinds de jaren tachtig niet meer zijn verbeterd, dan ook toegeschreven aan het gebruik van verboden middelen. De laatste jaren komt de nieuwe lichting in verschillende disciplines toch steeds iets dichterbij. Een uitzonderlijk talent als Bol traint volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten en loopt op fors doorontwikkelde snelle spikes.

Meuwly: “Elke keer in onze sport komen de speculaties weer naar boven als het om deze records gaat. Maar ze staan nu eenmaal in de boeken en daar worden ze ook niet meer uit geschrapt. Dus als we een nieuw wereldrecord willen hebben, zullen we die tijd toch echt op eigen kracht moeten verslaan. Het zou heel mooi zijn als dat lukt.”

De sterkste race van Bol in Metz was de 400 meter, waarop ze 0,3 seconde onder haar eigen nationale record dook. Slechts iets meer dan een uur na die forse inspanning deed ze ook nog mee aan de 200 meter. Trainingsgenoot Lieke Klaver had net haar nationale record van 23,10 op 22,97 gebracht, maar Bol snelde een serie later naar 22,87. “Daar heeft ze mij nog het meest mee verbaasd,” zegt Meuwly. “Dat ze dit zo kort daarna alweer kon, had ik niet verwacht.”

Na een uiterst succesvol 2022 – met drie titels op de EK outdoor en vier zilveren WK-medailles (indoor en outdoor) – heeft Bol zich afgelopen winter doorontwikkeld. Dat hoopt ze woensdag in Liévin, komend weekend op het NK in Apeldoorn en begin maart op het EK indoor in Istanboel wederom te laten zien. “Ze is op alle gebieden vooruitgegaan,” zegt Meuwly. “Dat zagen we al een tijdje in trainingen en bij testen die we deden, maar nu liet ze het ook zien op de baan. We hebben in de winter iets aan haar paslengte gesleuteld. Vaak duurt het daarna even voordat zo’n aanpassing echt aanslaat, maar bij Femke zorgt het sneller dan verwacht voor goede resultaten.’’