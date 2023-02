Femke Bol pakt 41 jaar oud wereldrecord 400 meter indoor: ‘Niet nét eronder, maar dík eronder’

Beeld olaf kraak/ANP

Bol keek zelf ook vol ongeloof naar de tijd van 49,26 seconden op de klok in het Apeldoornse Omnisport. De drievoudig Europees kampioene zag daar het wereldrecord staan waarmee ze bij de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek de titel had veroverd op de 400 meter. “Dit zegt mij veel. Ook omdat er nu een wereldrecord is dat ‘clean’ is gelopen,” aldus Bol na haar historische race.

Bol liep een 41 jaar oud record uit de boeken. De Tsjechische Jarmila Kratochvilova had in maart 1982 een destijds ongelooflijk snelle 49,59 neergezet. Dat was in een tijd waarin atleten uit de Oostbloklanden grif gebruikmaakten van doping. Ook Kratochvilova was verdacht, maar ze werd nooit betrapt bij controles.

“Ik kende het record van de lijstjes,” aldus Bol. “Die zie ik weleens voorbijkomen. Maar ik heb die race nooit bekeken of als voorbeeld gezien, want het was naar mijn mening niet op een eerlijke manier gelopen.”

Ongeloof

Bol was niettemin vol ongeloof over haar tijd. “Het is niet nét eronder, maar dík eronder,” zei ze lachend. Toch zat het wel degelijk in haar hoofd om die belegen recordtijd in de finale van de 400 meter in het Omnisport aan te vallen. “Ik wist dat het mogelijk was en ik hoopte ook het te lopen, maar je wil wel vaker wat en dan lukt het niet. Ik wist ook dat als ik het wereldrecord wilde verbeteren, ik me niet moest focussen op de tijd, maar op het uitvoeren van mijn taken.”

Bol versloeg in de finale in een rechtstreeks duel haar vriendin en trainingsmaatje Lieke Klaver. Ze startte in de buitenste baan en passeerde de streep na de eerste ronde al als eerste. Klaver zat toen nog in haar kielzog, maar de Enkhuizense had geen antwoord op de enorme versnelling die Bol in de tweede ronde uit haar benen perste. Ze won met grote voorsprong. Klaver pakte het zilver in een dik persoonlijk record van 50,34.

Snelle baan

“Voor mij was het fijn dat Lieke in de race zat. Ze opent altijd snel en is de beste tegenstander die ik kan hebben. Bovendien ligt er een snelle baan hier in Apeldoorn. Het was denk ik de ideale race voor het thuispubliek.”

Bol memoreerde ook de woorden van haar trainer Laurent Meuwly voor de race. “Hij had in mijn vorige races foutjes gezien. In Liévin opende ik afgelopen woensdag net zo hard als hier in de eerste ronde, maar toen schrok ik van die snelle start en deed ik het de tweede ronde te rustig aan. Nu was de opdracht om me de hele race geen moment comfortabel te voelen; alsof je de hele race net te snel loopt. En dat heb ik gedaan.”