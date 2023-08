Femke Bol na valpartij extra blij met wereldtitel: ‘De laatste twintig meter vond ik heel spannend’

Femke Bol komt als winnares over de streep op de 400 meter horden. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Toen ze donderdagnacht naar bed ging, hoopte ze te kunnen uitslapen. Behalve de podiumceremonie stond er voor vrijdag vooral rust op het programma. Even haar familie zien en haar vriend Ben Broeders, de Belgische polsstokfinalist. Verder geen uitspattingen met de 4x400 meterserie (zaterdag) en de finale (zondagavond) op komst.

Het hoogtepunt ligt hoe dan ook al achter haar. Wereldkampioen op haar geliefde 400 meter horden. Onder de immense druk als topfavoriet en na de dramatische valpartij in de laatste meters van de 4x400 meter gemengde estafette. Dat blijkt al in al haar woorden in het uur na haar historische race.

“Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik minder opgelucht was dan ik had gedacht,” zegt ze in de gangen van het stadion. “Ik dacht: ik kom over die finish en ga zo opgelucht zijn. Maar ik was vooral zó blij. En daar ben ik ook wel heel blij mee, want ja, die laatste twintig meter vond ik gewoon heel spannend.”

Dat is altijd al zo, zegt ze, want dat is het moment dat een atleet ‘verzuurt’ en dat ‘ineens iemand kan komen’. Maar nu nog vele malen erger door haar dramatische val van vorige week. “Dus ja, er valt wel een druk van me af. Maar ik vond het vooral zó zó gaaf. Ik heb er ook enorm van genoten en dat helpt heel erg.”

Psycholoog

Ze is 23 en heeft haar eerste wereldtitel in de buitenlucht, vier jaar na haar debuut op het WK in Doha. Tekenend voor hoe snel haar carrière is gegaan. “Ik vond het niet vervelend, maar sommige mensen zeiden: ‘Eindelijk heb je goud!’ Ik dacht: nou, eindelijk... Ik ben er natuurlijk heel blij mee, maar dat was ik ook met zilver vorig jaar en met brons in Tokio. Het is ongekend. Ik besef ook hoe bijzonder het is om een WK-finale te halen. Dat ik mag gaan voor goud en echt een heel grote kans daarop heb als ik mijn beste race neerzet.”

In aanloop naar de gewonnen race tegen de Amerikaanse Shamier Little en de Jamaicaanse Rushell Clayton belde ze kort met haar psycholoog, met wie ze al sinds 2021 samenwerkt. “Gewoon alles een beetje op een rijtje zetten. Toen heb ik met mijn coach gezegd: hier stopt toernooi één en gaan we door naar toernooi twee. Ik heb de series en halve finale gebruikt om zelfvertrouwen te kweken. Uiteindelijk moest ik niet door één slechte race denken dat ik niks meer kon.”

Twijfels waren er wel degelijk. “Het ging bij de gemengde estafette natuurlijk mis in de laatste tien meter. En dat had heel veel andere redenen dan enkel verzuring. Ik had niet door dat er iemand achter me zat en toen gingen er heel veel dingen door mijn hoofd. Ik zag ineens iemand, waardoor het misging. Wat precies gaan we nog bespreken. Bij de horden ben ik supergefocust op mijn taken, weet ik precies wat ik moet doen. Bij de 400 meter dit jaar niet. Ik denk dat ik niet goed genoeg bij mijn taken was toen.”

Goede tijd

Vergeten is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is Bol grandioos gelukt. Weer is er de overmacht, slechts één keer is ze sneller geweest dan de 51,70 seconden waarmee ze deze week won. “Een toernooi draait om winnen, maar het is leuk om te zien: oké, er zit ook nog een goede tijd in. Superfijn, zeker na de afgelopen dagen. Daar ben ik heel trots op.”

Ze geniet na. Is enorm gelukkig. Ze roemt de steun van haar estafetteleden. “Deze medaille is voor ons hele team.” Dat Sydney McLaughlin, de wereldrecordhouder en de voorbije jaren ongenaakbaar, thuis zit, doet weinig af aan deze titel. “Aan de ene kant is het natuurlijk jammer dat ze niet meedeed. Aan de andere kant: het hoort bij de sport dat mensen vanwege blessures ontbreken. Elk jaar is er wel iemand die daar last van heeft. En ze had ook al niet voor de horden gekozen. Ik loop graag tegen Sydney, maar ik heb de medaille gehaald. Ik stond er op het moment dat het moest. En dat is denk ik het allerbelangrijkste.”