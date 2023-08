Femke Bol ligt niet wakker van favorietenrol op WK atletiek: ‘Ik heb nu nog geen reden om gestrest te zijn’

Femke Bol tijdens de training van de Nederlandse WK-atletiekploeg voorafgaand aan de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. Beeld Iris van den Broek/ANP

Wat te doen als ‘iedereen’ er gemakshalve van uit lijkt te gaan dat jij wereldkampioen wordt? Nou, wat ze altijd doet, legt Femke Bol (23) uit. “Ik ga altijd een aantal weken voor een toernooi van de sociale media af. Dit keer heb ik die niet meer gebruikt sinds de NK van eind juli. Ook lees ik de media niet vaak. Is sowieso niet nodig, want dan lees ik wat ik zelf heb gezegd.”

Sydney McLaughlin-Levrone – olympisch kampioen, wereldkampioen en wereldrecordhouder op de 400 meter horden – ontbreekt door een blessure op de WK. Daardoor is er voor Bol geen ontkomen meer aan de bespiegelingen over een eventuele wereldtitel. Niet op de NK in Breda en zeker ook niet deze middag op Papendal, tijdens de presentatie van de Nederlandse selectie voor de WK in Boedapest. Bol won nog nooit een wereldtitel, maar de atlete is de voornaamste kandidaat op de 400 meter horden. “Dat klopt,” zegt ze, en haalt dan haar schouders op.

Verwachtingen

“Mensen verwachten een hoop. Maar ik had het er gisteren nog over met Laurent Meuwly, mijn coach. Wij kennen onze verwachtingen pas als het toernooi start. Dan weten wij wat we willen dat ik uitvoer. Dat is het belangrijkste en daar doe ik mijn best voor. Ik heb niets aan de verwachtingen van andere mensen. Het is heel aardig dat mensen zoveel hopen, maar ik weet wat ik kan en ik ga mijn best doen om dat zo goed mogelijk te doen.”

Bovendien kijkt ze wel uit, ondanks haar geweldige uithaal vorige maand in de Diamond Leaguewedstrijd in Londen. Door die race van 51,45 seconden, een persoonlijk én Europees record, weet ze dat haar vorm beter is dan ooit. Toch rekent ze zichzelf niet rijk. Ze blijft het jammer vinden niet tegen McLaughlin uit te komen en wijst erop dat de concurrentie nog altijd aanzienlijk is met het Amerikaanse duo Shamier Little (28) en Dalilah Muhammad (33) en de dit seizoen sterk presterende Jamaicaanse vrouwen.

Woensdag stapt Bol in het vliegtuig naar Boedapest. Tot dan doet ze niet veel anders dan trainen, tijd doorbrengen met familie en op bed liggen. “Dit zijn de laatste dagen dat we hard trainen en dan doe ik voor de rest niet veel.” In de Hongaarse hoofdstad liep ze nog nooit een wedstrijd. Elders in Hongarije al wel, maar die plaats komt logischerwijs met horten en stoten uit haar mond: Székesfehérvár. Daar won ze al eens in 2020 en 2021.

National Athletics Centre

Dat hoopt ze nu ook te doen in het nieuwe, in april opgeleverde National Athletics Centre. Ook op de 4x400 meter en de 4x400 meter gemengd maakt Nederland een goede kans, zeker met Bol in de baan. Een week van tevoren houden de atlete en haar coach Meuwly de kaken nog stijf op elkaar over of het al dan niet sparen van Bol in de series van deze etafettenummers. Maar de kans is groot dat dat gebeurt, net als op eerdere toernooien. “Het is hetzelfde als altijd. We besluiten het op het laatste moment.”

Het draait voor haar uiteraard bovenal om de 400 meter horden, met als ultiem piekmoment de finale op donderdag 24 augustus. Bol zegt er zin in te hebben en oogt nog opvallend ontspannen. “Ik ben wie ik ben. Ik kan heel gestrest zijn, hoor, maar dat is dan vlak voor de wedstrijd of voor belangrijke trainingen.” Straks, in de uren voor de finale, zal de spanning stijgen. “Maar nu heb ik nog geen reden om gestrest te zijn.”