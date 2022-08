Femke Bol jaagt op EK op unieke dubbel: 'Ik ben jong en herstel snel, dus ik wil het gewoon proberen’

Femke Bol na de finale van de 400 meter in München. Beeld Getty Images

Femke Bol heeft vaak haast. Wie haar spreekt in een van de gangen van het Olympiastadion hoort een 23-jarige ratelende atlete, die nauwelijks spaties tussen haar woorden laat klinken en uitstraalt graag gauw weer verder te willen. De gesprekjes duren dan ook altijd kort.

Een veeleisend programma als het hare vraagt om een uitgekiend plan om zo goed mogelijk te herstellen en weer klaar te zijn voor de volgende race. Het zorgt er ook voor dat ze weinig bij een bijzonder moment kan stilstaan. Zelfs na haar eerste Europese titel in de buitenlucht blikt ze al vlug vooruit. Deel één van haar missie is geslaagd na het goud op de 400 meter woensdagavond.

“Ik weet hoe uniek een dubbel zou zijn,” zegt ze, hintend op haar kans op het goud in de hordenfinale (vrijdagavond). Met ook nog de mogelijke finale van de 4x400 meter (zaterdagavond) heeft Bol zich heel wat op de hals gehaald.

Risico's

Bol geniet, maar er kleven onherroepelijk ook risico’s aan vast. Zij, 22 jaar pas, wil nog jaren mee op topniveau. Hoewel zeker niet één op één te vergelijken, leert het verleden dat een vol programma zwaar kan wegen en dat de klap soms later komt. Sifan Hassan was in Tokio uiterst succesvol met tweemaal olympisch goud en eenmaal brons. Maar de stress zorgde voor lange naweeën en een karig trainings- en wedstrijdprogramma dit jaar. Dafne Schippers, die al langer kampt met fysieke problemen en zich op het laatste moment geblesseerd afmeldde voor dit toernooi, was eerder in haar carrière de meest actieve sprintster van het hele veld.

“Ik weet dat het een risico is, dat het moeilijk is,” zegt Bol. “Maar ik denk ook dat het een unieke kans is.” Een gunstig programma maakte de combinatie van de 400 en de 400 meter horden mogelijk. En de nieuwe regel dat de top 12 atleten op de lijst de serie niet hoeven te lopen, maar pas instromen in de halve finale scheelt ook veel. Zo zijn er geen zeven, maar vijf races in vijf dagen. “Het programma laat het toe, maar ook mijn vorm. Ik ben nu nog jong. Ik herstel snel. En ik ben gewoon heel fit van het WK teruggekomen, dus ik wil het gewoon proberen.”

Ijsbad

Bol is nog niet blessuregevoelig gebleken. Alleen vorig jaar in november haperde het lijf kortstondig. Halverwege haar toernooi in München oogt ze nog scherp. Ze plaatst zich donderdag iets na het middaguur eenvoudig voor de hordenfinale en in de avond geniet ze van het Wilhelmus bij de medailleceremonie, horend bij haar Europese titel op de 400 meter woensdagavond, waarna ze wel een mindere nacht had. Ze lag om 1 uur ‘s nachts in bed, om twee uur later in slaap te vallen. Op zichzelf al een hele prestatie met de laat ingeplande finale en daarna de rondgang langs de pers, de fysio, het nemen van een ijsbad en goed eten.

“En ik werd al om half 8 wakker. Dat hoort er allemaal bij. Vanochtend was mijn hoofd gewoon nog duf. Ik wist dat het zwaar zou worden, maar ik liep heel gemakkelijk. En ik denk dat morgen mijn benen het vermoeidst zullen zijn. Maar ik mag zeker niet klagen.”

Want Bol heeft het naar haar zin. Ze is een liefhebber en geniet van deze EK, met haar ouders en beste vriendin in het stadion. Haar overvolle agenda is vooral heel leuk. Je hoort het haar soms letterlijk zeggen: “Ik mág nog een rondje.”

De atlete liet woensdagavond met haar overtuigende winst in 49,44 op de 400 meter zien tot de wereldtop te behoren. Met die tijd had ze in Eugene op de 400 meter alleen Shaunae Miller-Uibo voor moeten laten gaan. Al is er nog sprake van een gat naar de tweevoudig olympisch kampioene uit de Bahama’s, zoals op de horden Sydney McLaughlin vooralsnog een maat te groot is. Ook de Amerikaanse heeft een geweldige 400 meter in haar benen en sprak al eens hardop over een overstap. Een definitieve stap naar de 400 meter lijkt niet aan de orde voor Bol, die vaak haar liefde voor de horden uitspreekt.

Olympische Spelen

En op de Spelen? Zeg nooit nooit, maar Bol was eerder dit toernooi nog stellig: “Over twee jaar zijn de Spelen en dan ga ik deze combinatie nooit doen. En over vier jaar op de EK, tja, weet ik veel hoe ik er dan voor sta. Misschien beter, misschien minder. Daarom zagen we dit echt als een unieke kans.”

Coach Laurent Meuwly heeft de inschatting gemaakt dat Bol de belasting van twee volle toernooien aankan. De Zwitser liet haar vorig jaar bewust veel races lopen om ervaring op te doen, maar was eerder dit seizoen juist spaarzamer om haar lang fris te houden. Toen ze goed uit de WK kwam, werd de definitieve keus gemaakt. Zelf zegt Bol zich nu ook nog goed te voelen. En dat ze nog niet optimaal kon genieten van haar 400 meter-succes? Dat is dan maar zo. “Ik weet wat ik wil. En weet dat ik het nog leuker ga hebben als ik het op de horden en de estafette nóg een keer goed doe.”