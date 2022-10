Felice Albers (22) is uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld, en is de trots van vader Guido: ‘Ze is een attractie’

Felice Albers, met haar vader Guido: ‘In alles wat ik doe, wil ik winnen.’ Beeld Jakob van Vliet

Samen eindeloos een voetbal overkoppen. Thuis. In de tuin. Op vakanties. Dat is waar het in het Vondelpark, bij het nemen van de foto, al snel over gaat als vader en dochter elkaar ontmoeten. Ze proberen uit te leggen waar het fanatisme van de sportgekke familie vandaan komt.

Een bal overkoppen is niet alleen maar leuk bij de familie Albers. Het is een heel ritueel. Een spel, op leven en dood. Als ze voor de fotograaf in actie komen, de bal zwevend over een hockeystick, gaat elke poging in het Vondelpark voorbij de twintig keer.

Olympisch goud

“Fee! Dóór je armen koppen. Dóór je armen koppen,” roept Guido, terwijl de pupillen in Felices ogen alle kanten opschieten, razendsnel de grote bal volgend. Ze is een kleine hockeybal gewend. Zo’n grote bal volgen is voor haar peanuts.

Guido Albers is een bekende zaakwaarnemer in het voetbal, met Frank de Boer en Steven Berghuis onder anderen als klanten. Felice Albers is een talentvolle tophockeyster, hard op weg om bekender te worden dan haar vader. Ze werd deze zomer wereldkampioen met de Nederlandse hockeyvrouwen en won vorig jaar olympisch goud in Tokio.

Pijlsnel

Nu is ze vrijdag door de wereldhockeyfederatie FIH tot beste speelster van de wereld uitgeroepen. Een verrassing, voor de aanvalster die in de WK-finale de 3-1 scoorde tegen Argentinië, een wereldgoal na een typische lange rush, van de pijlsnelle buitenspeelster.

Fee, zoals Guido haar noemt, zoekt altijd het avontuur op, aan de zijlijn. Ze draait, kapt, dreigt en versnelt altijd vanaf de rechterkant. Als ze eenmaal begint te rennen, zijn er weinig speelsters die haar af kunnen stoppen.

Mooie beloning

De nominatie voor beste speelster ter wereld kwam destijds onverwacht voor Albers. Daarover zei ze eerder: “Ik ben wel heel snel doorgestoten naar de top. Ik denk dat het een mooie beloning is voor de goede zomer. Toen ik het hoorde, dacht ik wel: ik kan nog zoveel beter. Ik kan nog zoveel meer power hebben, mijn acties verbeteren. Ik ben pas 22.”

Guido Albers: “Het is een enorme waardering voor haar investering in het hockey. Ze doet alles om elke dag beter te worden. Met hockey is het moeilijk om de tribunes vol te krijgen. Daarom is dat creatieve in het hockey wat zij brengt, onderdeel van haar succes. Ze is een attractie. Die creativiteit en snelheid. Dat is een prachtig wapen. Dat moet ze blijven gebruiken en verder ontwikkelen,” zegt Albers, die met zijn bureau ook de zaken van tophockeyers behartigt.

Misverstand

“Zij brengt iets wat anderen mooi vinden, waar ze naar willen kijken. En dan heeft ze niet de topsportomgeving van een profvoetballer tot haar beschikking. Ze moet zelf een fysiotherapeut regelen, een externe gym waar ze kan werken. Ze heeft ook een mental coach gehad. Mensen denken dat ik dat regel, maar ik reik dat soort dingen aan.”

Felice: “Dat is zo’n misverstand in de hockeywereld: dat ik zo ver ben gekomen door hem, omdat hij in de topsport zit. Ik vind dat zo typisch Nederlands, om te oordelen over het succes van de ander. Ik moet het toch allemaal zélf willen. Mijn vader zit in de topsportwereld. Hij ziet mensen komen en gaan. Hij drukte me alleen altijd wel op het hart om hard te werken en in mezelf te investeren.”

Hij is toch ook nog jouw coach geweest?

Felice: “Ja, bij meisjes E2 in Uithoorn. Ik heb toen op de grond gelegen van het lachen. Hij wist nog niet eens hoe je een stick moest vasthouden. Mensen dachten: wie is dat?”

Guido: “Als coach was ik ongeschikt.”

Felice: “Hij heeft nog een vader uitgescholden die mijn wedstrijd floot. Mama vond het verschrikkelijk.”

Guido: “Dat was bij hockeyclub Pinoké. Felice passeerde iemand langs de zijlijn. De scheidsrechter floot, omdat de bal zogenaamd buiten de lijnen was geweest. Dus toen schreeuwde ik zoiets als: hé blinde, moet je niet naar de opticien? Een beetje alsof ik bij voetbal was. Stond er de volgende dag op de website van Pinoké dat een ouder van Amsterdam zich had misdragen. Sindsdien heb ik de jeugdwedstrijden van Fee gefotografeerd, om een beetje rustig te blijven. De laatste jaren kijk ik relaxed vanaf de tribune.”

Maar er waren veel momenten dat je haar hebt geholpen tijdens haar carrière?

Guido: “Als het echt even spannend wordt, moet ze haar ei kwijt. Dan geef ik ook mijn mening. Maar ze heeft zelf die enorme drive. In groep 8 zette ze met rennen alle jongens op een rondje. Daar hoefde ik helemaal niets aan te doen. Toen ze in het Nederlands jeugdteam zat, is ze een keer niet geselecteerd. De een gaat misschien liggen huilen in een hoekje. De volgende dag was zij extra rondjes om het huis aan het rennen en ging ze met een tas met ballen naar het hockeyveld.”

Felice: “In alles wat ik doe, wil ik winnen. Ik heb van mijn vader geleerd dat je voor een selectie niet weet hoe het gaat. Er zijn zoveel factoren die meetellen of iemand jou selecteert.”

Guido: “Zij wilde vroeger nooit horen dat een coach zestien speelsters selecteert die betrouwbaar zijn. Je kunt iemand zijn die de ene keer een 10 scoort en dan een 2. Maar coaches kiezen vaak toch de speler die altijd minimaal een 6 scoort.”

Felice, jij bent opgegroeid met een vader uit de voetbalwereld. Hoe vond je dat?

“Ik vind het soms een rare wereld. Dan was een deal bijna rond en dan gaat het toch niet door, terwijl mijn vader wel al op locatie is. Die bedragen, wat daarin rondgaat, dat is gewoon allemaal veel professioneler dan in hockey. Het is ook jaloersmakend, eerlijk gezegd. Wij trainen als hockeysters net zo hard. En dan hoor je soms verhalen over voetballers die gemakzuchtig zijn en toch veel geld verdienen.”

Guido, hoe kijk jij naar de hockeywereld?

“Ik gun het mijn dochter, die er alle tijd en energie in steekt, dat ze er een normaal inkomen voor krijgt. Nu heeft ze alleen een inkomen om van te leven. En dan nog een studie ernaast. Als je dan 30 bent, is er verder niets. Geen pensioen. Dat is best wel lelijk. Als je in Nederland topsport doet, is er geen vangnet. Ik zeg altijd tegen mijn dochter: spaar elke euro die je verdient.”

Dat is de status van het hockey. Wat vind je van de wereld zelf?

“Ik vind de aard van de mensen fijn. Hoe ze in het leven staan. Laatst hadden we met wat ouders van teamgenoten een etentje. Dat was echt wel leuk. Dat kan in het voetbal bijna niet op het allerhoogste niveau. Daar is het door de belangen meer ieder voor zich. Maar verder loopt het hockey altijd achter de muziek aan. Spelerscontracten zoals ze door de clubs zijn opgesteld zijn altijd gedateerd en moeten altijd nog veranderd worden.”

Is hockey te vergelijken met amateurvoetbal?

“Ja, alleen dan met de tweede divisie. Daar gaat meer geld in om dan in hockey. Maar zulke voetbalteams hebben een bus voor uitwedstrijden. Als team ga je met elkaar ergens heen. Bij hockey rijdt ieder voor zich.”

Felice: “Soms hebben we met elkaar niet eens genoeg auto’s om naar de uitwedstrijd te gaan.”

Guido: “Dat vind ik zo gek. Hetzelfde met kleding. Zorg dat alles uniform is op de training en met wedstrijden. Het moet wel de uitstraling hebben van topsport. Anders blijft het amateursport. Maar dat vinden ze lastig in hockey.”

En de persoonlijkheden in hockey?

Guido: “Persoonlijkheden heb je bijna niet in hockey. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Niemand wil in het hockey een buitenbeentje zijn. Van Frédérique Matla (de kamergenoot van Felice op toernooien) kan ik genieten. Geweldig hoe zij zich manifesteert. Onbevangen spelen. Een beetje schijt aan alles. Ik hou daarvan. Ik doe de zaken van Kenneth Taylor. Die heeft die houding ook. Die vaart een eigen koers. Altijd gas geven en presteren.”

Felice, vind je het niet scheef dat tophockeysters zoveel minder betaald krijgen dan tophockeyers?

“Zeker. Ook omdat sponsors van Amsterdam het vaak over gelijke waardering hebben. In de praktijk zien we dat niet terug. We hebben het bij de club wel aangegeven in een gesprek.”

Guido: “Ik wil best helpen, maar niet als het gat zo groot is tussen mannen en vrouwen.”

Felice: “Wij zijn als tophockeysters veel te sociaal.”

Guido: “En als je meer verdient, vervalt weer de bijdrage van NOC*NSF. Dat klopt gewoon niet. De KNVB heeft de beeldrechten van de vrouwen voor haar partners afgekocht. Die speelsters krijgen een vaste vergoeding per interland. Zoiets zou in hockey ook moeten.”

Albers uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld Felice Albers (22) is door de internationale hockeyfederatie FIH uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. Albers, uitkomend voor Amsterdam, is de jongste Speelster van het Jaar sinds 1999, toen de Duitse Natascha Keller werd verkozen. Albers werd dit jaar met de Nederlandse hockeysters wereldkampioen en vorig jaar had ze met Oranje al de olympische en de Europese titel veroverd. Ze debuteerde in de zomer van 2019 in Oranje. Ze heeft inmiddels 32 interlands gespeeld en was daarin zestien keer trefzeker. ‘Ik ben erg verheugd om de winnares te zijn van deze award. Ik wil iedereen bedanken die op mij heeft gestemd en mij het afgelopen jaar heeft gesteund. Als klein meisje droomde ik ervan om te hockeyen voor het Nederlands elftal. Het feit dat ik nu ben uitgeroepen tot de beste speler ter wereld, maakt me ongelooflijk trots,’ schreef Albers op Instagram. ‘Deze droom zou nooit zijn uitgekomen zonder de hulp van mijn geweldige teamgenoten en staf en natuurlijk de steun van jullie allemaal. Bedankt voor alles en blijf geloven in je dromen, hoe jong je ook bent!’ Albers kreeg 29,1 procent van de stemmen van de experts, fans, media en teams. Daarmee troefde ze de Argentijnse María José Granatto (26,9 procent) net af. Agustina Gorzelany, eveneens een Argentijnse, werd derde in de uitverkiezing. Frédérique Matla werd vierde, met 16 procent van de stemmen. Bij de mannen ging de eretitel naar de Indiër Harmanpreet Singh. Hij kreeg 29,4 procent van de stemmen, net iets meer dan Thierry Brinkman (23,6 procent). Donderdag werd Janneke Schopman al verkozen tot beste coach van het jaar bij de vrouwen. Zij heeft de hockeysters van India onder haar hoede.