Feestweek? Eerst maar eens FC Utrecht verslaan

Ajax-spelers na het winnen van de TOTO KNVB-bekerfinale voetbalwedstrijd tussen Ajax en Vitesse in De Kuip. Beeld AP

Waar de trainer en vooral de directie van Ajax ‘the day after’ vooral een onbezonnen coup van de Europese elite aan hun hoofd hadden, genoten de spelers begin deze week nog na van de gewonnen bekerfinale tegen Vitesse. Zondagavond in De Kuip genoot trainer Erik ten Hag van het plezier bij zijn spelers, die langer dan gewoonlijk in de kleedkamer bleven hangen.

“Normaal zit je in de euforie en moet je snel weg vanwege andere verplichtingen. Nu hadden de jongens meer ruimte om het met elkaar te vieren. Daar hebben ze dan ook meer dan de tijd voor genomen. Ze waren euforisch met elkaar. Vervolgens moet je verdeeld over drie bussen terug. Hoewel de verbinding dan wordt doorgesneden, was het toch heel aangenaam. Ik heb met genoegen gekeken hoe ze dat beleefden.”

Alles is anders in coronatijd en al helemaal de huldigingen die normaliter zoveel bekijks trekken. Spelers en stafleden van Ajax konden er alvast aan wennen, want na de 20ste KNVB-beker in de clubhistorie kan de onbedreigde koploper zich binnen een week ook nog voor de 35ste keer tot landskampioen kronen. “Wij praten er onderling niet over, maar het is logisch dat mensen om ons heen het daar wel over hebben,” zegt Ten Hag.

Sparringpartner

De coach weet immers dat in het seizoen waarin FC Utrecht al vroeg als sparringpartner fungeerde, zijn vorige werkgever ook de voorlaatste horde vormt op weg naar de landstitel. Dan moet Ajax de subtopper ook voor de vierde keer dit seizoen verslaan. Ondanks de hattrick van Zakaria Labyad en de 5-1 zege in de oefencampagne, de afgetekende 0-3 in Utrecht en het spectaculaire bekergevecht in december (5-4), is een kwartet aan zeges op FC Utrecht volgens Ten Hag allesbehalve een formaliteit. De subtopper beleeft zijn sterkste fase van het seizoen. “FC Utrecht heeft na Ajax en AZ de meeste punten gehaald na de winterstop. Het is gewoon een goede tegenstander. Als wij het niet goed doen, dan schieten we onszelf in de voet.”

Niet dat zijn ploeg, die sinds de interlandperiode nog geen grote indruk heeft gemaakt, geen puntenverlies kan hebben. Na een halve competitie zonder nederlaag – de laatste zeperd was op 5 december tegen FC Twente, 1-2 – bedraagt de voorsprong op achtervolgers PSV en AZ voor het inhaalduel met FC Utrecht elf punten. Puntverlies donderdagavond houdt wel in dat de titel even moet worden uitgesteld en dat zondag tegen AZ niet het kampioensduel zal worden gespeeld. Ten Hag loopt in de prijzenjacht echter liever geen vertraging op. “We willen er een mooie week van maken. Voordat we over iets anders kunnen nadenken en praten, moeten we van FC Utrecht zien te winnen.”

Onana en Blind

Aan de ziekenboeg mag en kan het niet liggen. Alleen de geschorste Andre Onana, die met Ajax steggelt over een nieuw contract, en Daley Blind ontbreken donderdagavond in de Johan Cruijff Arena. Blind is met succes geopereerd aan zijn enkel. Zal hij tijdig fit zijn voor het EK? Ten Hag: “Dat zou geweldig zijn, maar dingen moeten wel verantwoord zijn.” Ten Hag is uit ervaring voorzichtig. “Het is bij deze blessure wel moeilijk, maar het is logisch dat hij er vol voor gaat. Het gaat nu goed, dus de hoop is nog niet vervlogen.”

Uitgerekend voor wat de mooiste week van het seizoen moet worden, is de ziekenboeg van Ajax leeggestroomd. Dat is geen toeval volgens de coach, die voor een verklaring wijst naar de breedte van zijn selectie, het fundament dat tijdens het voorjaar in isolement is gelegd en de manier waarop zijn ploeg traint. En, wat in deze periode ook nog meehelpt: “Zodra de prijzen worden verdeeld, wil iedereen erbij zijn.”