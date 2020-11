FC Utrecht tegen Ajax was een gezapige wedstrijd

Het Parool geeft alle spelers van Ajax en de tegenstander na de wedstrijd een beoordeling. En wie of wat viel het meest op tijdens FC Utrecht-Ajax (0-3)?

Wedstrijden zonder publiek zijn moeilijk te verteren, maar FC Utrecht-Ajax zonder een bijna permanente razernij op de tribunes van stadion Galgenwaard is een surrealistische ervaring. Het duel ontbrandde nooit.

De voetballers waren niet in staat zichzelf op te laden?

Toch wel. Aan venijn op het veld ontbrak het zeker niet, maar in de lange geschiedenis van duels tussen FC Utrecht-Ajax was dit een gezapige aflevering. Na een uur kreeg de wedstrijd een beslissende wending door een fraaie treffer van – wie anders dan, ben je al geneigd te zeggen – Davy Klaassen.

Was de pass van Dusan Tadic op David Neres niet mooier dan het doelpunt zelf?

Absoluut. De Serviër gaf de bal van eigen helft – lopend langs de linkerzijlijn – met precies de goede snelheid en het juiste effect tussen twee Utrechtvededigers door aan de diep sprintende Neres. De Braziliaan kreeg de bal bij Zakaria Labyad, die oog hield voor de vrijstaande Klaassen. Het doelpunt was ook een beloning voor Labyad, die een prima wedstrijd speelde.

Labyad had een basisplaats?

Als nummer 10, achter spits Traoré. In de voorbereiding op dit seizoen was Labyad nog drie keer trefzeker tegen zijn oude club. Wellicht dat trainer Erik ten Hag dat in zijn achterhoofd had bij het maken van zijn opstelling. Hoe dan ook, blijft Ten Hag rouleren met zijn spelers.

Waren er meer mutaties?

Lassina Traoré keerde terug in de punt van de aanval, maar hij speelde een ongelukkige wedstrijd. Hij verdiende nog wel een penalty, net als eerder tegen Atalanta Bergamo en Fortuna. Het stelde Tadic in staat de 2-0 te maken. De derde goal was van Quincy Promes, die in de 73ste minuut was ingevallen voor Traoré. Een tegenvaller was het uitvallen van Antony, die zich na één helft met een hamstringblessure moest laten vervangen.

Ajax

André Onana 7

Noussair Mazraoui 7

Perr Schuurs 7

Daley Blind 6

Nicolás Tagliafico 6

Davy Klaassen 7

Ryan Gravenberch 7

Zakaria Labyad 7

Antony 5

Lassina Traoré 5

Dusan Tadic 7

Wissels

David Neres (7) voor Antony (’46)

Edson Álavrez (-) voor Zakaria Labyad (’73)

Quincy Promes (-) voor Lassina Traoré (’73)

Sean Klaiber (-) voor Noussair Mazraoui (’88)

FC Utrecht

Maarten Paes 6

Mark van der Maarel 6

Justin Hoogma 7

Tommy St Jago 6

Django Warmerdam 6

Joris van Overeem 5

Simon Gustafson 6

Adam Maher 7

Eljero Elia 5

Gyrano Kerk 5

Mimoun Mahi 5

Wissels:

Sander van de Streek (6) voor Eljero Elia (’68)

Othmane Boussaid (-) voor Joris van Overeem (’72)

Moussa Sylla (-) voor Mimoun Mahi (’72)

Adrian Dalmau (-) voor Justin Hoogma (‘81)