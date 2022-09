FC Utrecht straft supporters voor oerwoudgeluiden richting Brobbey

Ajaxspits Brian Brobbey viert de 0-2 met teamgenoot Steven Bergwijn. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Ook heeft de club de vier mannen aangemeld bij voetbalbond KNVB voor een landelijk stadionverbod. Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, zei eerder geschrokken te zijn na het racistische voorval. ‘We gaan er alles aan doen om supporters die zich hieraan schuldig maakten een stadionverbod op te leggen,’ meldde hij daags na het incident. De maximale duur van een stadionverbod vanwege racistische uitingen is onlangs verhoogd naar twintig jaar.

Brobbey reageerde na de wedstrijd kalm op de spreekkoren. “Na de wedstrijd keek ik op mijn telefoon,” zei de spits. “Mijn broer meldde: ze maakten apengeluiden. Het doet me niet zoveel. Het is hun probleem. Misschien krijgen ze een boete, mij boeit het niet. Natuurlijk is het beledigend, maar we hebben gewonnen.”

FC Utrecht heeft nog een stadionverbod opgelegd: aan de persoon die na afloop van de wedstrijd tegen Ajax onrechtmatig het veld betrad. Ook hij is door de club bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax werd er ook nog een vuurwerkbom richting Ajax-doelman Remko Pasveer gegooid. De verdachte daarvan is opgepakt en wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht ‘schaamt zich’ voor de ongeregeldheden. “Door het snelle handelen, samen met Politie Utrecht, hebben we na de wedstrijd tegen Ajax al diverse mensen kunnen opsporen en straffen,” laat hij in een verklaring op de website van de club weten.