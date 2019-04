FC Twente wil kampioensduel in de Arena spelen

Vrijdag kan FC Twente kampioen worden in de wedstrijd tegen Jong Ajax. Die is gepland op sportpark De Toekomst en daar is slechts plek voor 185 uitsupporters. Al deze kaarten zijn al uitverkocht. Eerder al lieten de supporters van Vak-P weten dat ze hoe dan ook met duizenden naar Amsterdam zullen gaan.



Woordvoerder Richard Peters van Twente zegt dat zondagavond Ajax is gevraagd de wedstrijd naar de Johan Cruijff Arena te verplaatsen. Dat verzoek is een maand geleden ook al eens gedaan, maar nu herhaald en in een telefonisch gesprek toegelicht.



Peters verwacht dat er maandag helderheid over komt.



Vervoer

Hij heeft begrepen dat het ook de voorkeur van de gemeente Amsterdam is. "We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben," zegt Peters, "omdat we dit dan tenslotte voor onze supporters moeten gaan faciliteren. Bijvoorbeeld het vervoer moet dan worden geregeld."



Over het scenario waarin de wedstrijd toch op de kleine De Toekomst gespeeld moet worden, wil Twente niet vooruitlopen. Bij de kampioenswedstrijd in de eredivisie in 2010 had Twente het eigen stadion De Grolschveste geopend en konden 15.000 fans de wedstrijd op een scherm volgen. Peters wil niet zeggen of die opnieuw een optie is.



Spoedoverleg

De gemeente Enschede, het Openbaar Ministerie, de politie en FC Twente voeren in de loop van de middag spoedoverleg over aanstaande vrijdag.



Woordvoerder Ton Kamp hoopt dat er dan ook meteen besluiten genomen kunnen worden, omdat er nog maar vier dagen te gaan zijn waarbij supporters het naar de zin moeten kunnen hebben, maar ook alles in goede banen geleid moet worden.