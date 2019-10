FC Twente verliest opnieuw, ditmaal tegen Sparta (2-1): Bekijk hier de samenvatting

Bart Vriends van Sparta Rotterdam met keeper Tim Coremans. Beeld VI Images

Sparta is door de overwinning naar de vijfde plaats gestegen. Halil Dervisoglu opende in de vierde minuut de score. Voor de negentienjarige aanvaller betekende het zijn vierde doelpunt dit seizoen. Dervisoglu maakte ze alle vier in eigen stadion.

Sparta kon maar kort van de voorsprong genieten. Na een schot van Aitor Cantalapiedra reageerde Calvin Verdonk in de 51e minuut attent in de rebound: 1-1.

Twente moest vanaf de 85e minuut verder met een man minder. Scheidsrechter Jeroen Manschot gaf de Spanjaard Julio Pleguezuelo een rode kaart voor een elleboogstoot. Bryan Smeets sloeg in de 88e minuut met een hard schot toe: 2-1.

Bij Twente had Wout Brama voor het eerst dit seizoen een basisplaats. In april 2014 speelde hij voor het laatst een wedstrijd in de eredivisie. Van alle huidige voetballers in de eredivisie speelde alleen Willem Janssen (351) meer duels op het hoogste in Nederland dan Wout Brama (304).