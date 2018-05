FC Groningen neemt Zeefuik over van Ajax

De rechterverdediger vertrok begin dit jaar al op huurbasis naar het hoge noorden, maar wordt nu door de club gekocht. In Amsterdam had hij nog een contract tot de zomer van 2019.



Zeefuik speelde sinds zijn komst naar Groningen 13 officiële duels in het groen-wit. "Deyovaisio is een sterke, snelle, agressieve verdediger met een goed loopvermogen, die heeft aangetoond heel goed te passen bij de speelwijze en mentaliteit van FC Groningen," zegt Ron Jans, manager technische zaken van FC Groningen.



"Hij is in korte tijd uitgegroeid tot een vaste kracht in het eerste elftal en één van de publiekslievelingen van de ploeg."



Bij Ajax speelde Zeefuik vooral in het belofteteam. Voor Jong Ajax kwam hij 34 maal uit en scoorde hij één keer. In het eerste speelde hij na zijn debuut in april 2017 in totaal acht wedstrijden.