FC Groningen greep tegen Ajax niet in uit vrees voor escalatie: ‘Zou traumatischer zijn voor kinderen dan nu’

Een 'fan' van FC Groningen bestormt het veld. Beeld ANP

Een dag nadat de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax werd gestaakt, likte de thuisclub de wonden. Op de clubwebsite werden vragen beantwoord na de beschamende middag waarbij de wedstrijd al binnen tien minuten definitief werd gestaakt. Want waarom werd er na de eerste tijdelijke staking niet ingegrepen op de tribune waar de onruststokers zaten?

‘De keuze om in dit geval niet in te grijpen op het vak op de tribune waar de onrust vandaan kwam, heeft te maken met veiligheidsafwegingen die gemaakt moeten worden,’ verklaart de club. ‘De kans op escalatie bij ingrijpen was enorm groot, met als gevolg een mogelijk massale vechtpartij – waarbij de inschatting was dat hierbij in dat geval zeker gewonden zouden vallen – en de beelden en herinneringen, zeker voor kinderen, traumatischer zouden zijn geweest dan nu het geval was. Er zijn geen supporters gewond geraakt en in dit geval is in samenspraak met de ketenpartners de bewuste keuze gemaakt om uiteindelijk op een veilige en georganiseerde wijze het publiek het stadion te laten verlaten.’

Netten rondom het veld zou gevaarlijk zijn

Ook netten rondom het veld, zoals bij Feyenoord, is volgens FC Groningen geen optie. ‘Dat is met de huidige logistiek van het stadion niet eenvoudig te realiseren. De weg naar het veld is een vluchtroute bij calamiteiten. Die vluchtroute kan en mag om veiligheidsredenen niet worden versperd. Het fouilleren bij de ingangen gebeurt volgens de in de verleende vergunning gestelde richtlijnen.’

Algemeen directeur Wouter Gudde, die zondag al liet weten dat er vooraf alles aan was gedaan om problemen te voorkomen, laat nogmaals weten alle emoties te snappen. “Die hebben wij zelf ook. Vooral de beelden van de huilende kinderen hebben diepe indruk gemaakt. Een voetbalwedstrijd bezoeken in het stadion moet gewoon leuk zijn.”

De man die het veld betrad is zondag al geïdentificeerd en direct het stadion uitgezet. Overige daders worden nog geïdentificeerd.

‘Maatregelen KNVB bespreken’

Wat FC Groningen betreft zijn de gebeurtenissen tegen Ajax onacceptabel, maar de club vraagt ook aandacht voor de maatregelen die de KNVB momenteel hanteert. Op 22 april werd de thuiswedstrijd van de club tegen NEC bijvoorbeeld definitief gestaakt omdat er een beker bier tegen de assistent-scheidsrechter werd gegooid. “Het hoort niet, maar er is niemand gewond geraakt en er was geen grimmige sfeer. Deze persoon is direct het stadion uitgezet. Twee minuten later had er zonder problemen voor de overige twintigduizend voetballiefhebbers gewoon verder gevoetbald kunnen worden.”

Gudde besluit: “We moeten dit alles goed met elkaar bespreken, want op deze manier gaan we de problemen waarvoor we staan niet oplossen en een heel grote groep supporters en sponsors, die wij als club keihard nodig hebben, benadelen.” De algemeen directeur denkt namens FC Groningen na over een tegemoetkoming richting supporters en sponsors.

Het resterende deel van FC Groningen-Ajax wordt dinsdagmiddag om 15.00 uur uitgespeeld.