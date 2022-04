FC Emmen keert na één seizoen terug in eredivisie

Beeld ANP

De ploeg van Dick Lukkien had op voorhand nog één overwinning nodig om zeker te zijn van promotie naar de eredivisie. Hoewel de kans op promotie dus groot was, was de spanning vrijdag voelbaar. Tot het doelpunt van Mendes had Emmen het lastig met het taaie Dordrecht, dat zich dapper weerde.

Na de goal leken de zenuwen alleen nog maar meer op te spelen. Dat was helemaal het geval nadat Kezia Veendorp in de slotfase na zijn tweede gele kaart voortijdig naar de kant moest. Toch hield FC Emmen stand.

Verspreid over verschillende vakken vielen de honderden meegereisde fans van FC Emmen elkaar en de spelers in de armen. Emmenfans transformeerden De Krommedijk tot een ware feesttempel. “Wij staan bovenaan,” klonk het op de tribunes.

De roodwitten worden zaterdag officieel gehuldigd op het plein voor het stadhuis in Emmen. Naar verwachting zullen zeker 20.000 fans het feest bijwonen.

Promotie naar eredivisie

Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie promoveert rechtstreeks naar het hoogste niveau. Volendam staat momenteel tweede.