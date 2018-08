FC Basel kiest niet voor Frank de Boer als nieuwe coach

De 57-jarige Koller is oud-bondscoach van Oostenrijk. In de Duitse Bundesliga werkte hij bij 1. FC Köln en VfL Bochum. Basel ontsloeg na een slechte start van het seizoen trainer Raphaël Wicky.



Onder leiding van interim-coach Alex Frei ging de club van de Nederlandse aanvaller Ricky van Wolfswinkel woensdag onderuit in de tweede kwalificatieronde van de Champions League. PAOK Saloniki was in Zwitserland met 3-0 te sterk en had een week eerder in Griekenland al met 2-1 gewonnen.



'Interessante club'

Woensdagavond bevestigde Frank de Boer nog tegen Ziggo Sport dat de Zwitserse club interesse heeft getoond. "Ik denk niet dat ik de enige ben die op het lijstje staat, maar het is een interessante club, dat zeker."



"Het is wel een club die in mijn rijtje past, denk ik. Ze spelen bijna altijd in de Champions League en hebben veel jonge spelers en een goede jeugdopleiding. Ze willen jeugd laten doorstromen naar het eerste toe."



De 48-jarige De Boer veroverde in zes jaar vier keer de landstitel, maar werd bij zijn twee volgende clubs snel ontslagen. Bij Internazionale moest hij na 85 dagen vertrekken, terwijl aan zijn dienstverband bij Crystal Palace al na 77 dagen een einde kwam.