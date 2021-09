FC Barcelona huurt aanvaller Luuk de Jong van Sevilla

Luuk de Jong. Beeld REUTERS

Bij Barcelona komt hij in de spelersgroep twee landgenoten tegen, middenvelder Frenkie de Jong en aanvaller Memphis Depay. Luuk de Jong komt in Camp Nou in de plaats van de Franse aanvaller Antoine Griezmann, die op huurbasis terugkeert bij Atlético Madrid.

Sevilla

De Jong was dit seizoen bij Sevilla uit beeld geraakt. Na vijf jaar bij PSV stapte hij in de zomer van 2019 over naar de Spaanse club. Een jaar later was hij de grote held van Sevilla. Met twee treffers in de finale tegen Internazionale (3-2) had hij een groot aandeel in het winnen van de Europa League.

De Jong behoorde eerder deze zomer nog tot de EK-selectie van Oranje. De nieuwe bondscoach Louis van Gaal selecteerde hem niet voor de komende drie WK-kwalificatieduels. Een paar dagen geleden leek het er nog even op dat De Jong zou terugkeren naar PSV. Trainer Roger Schmidt liet zaterdag echter in Eindhoven weten dat er dit jaar geen deal zou komen.

PSV had De Jong er graag als ‘pinchhitter’ bij willen hebben, als ‘breekijzer’ als het wedstrijdverloop daarom vraagt. Bij FC Barcelona krijgt hij mogelijk een soortgelijke rol, om als invaller in de slotfase nog iets te forceren.

Griezmann

Barcelona nam op de slotdag van de transferperiode behalve van Griezmann ook afscheid van Emerson Royal, Rey Manaj en Ilaix Moriba. Tottenham Hotspur nam de Braziliaanse verdediger Emerson voor 25 miljoen euro over. De Italiaanse club Spezia Calcio huurt de Albanese aanvaller Manaj, terwijl het Duitse RB Leipzig zo’n 22 miljoen euro neertelde voor de overname van middenvelder Moriba.

Om de Argentijnse aanvaller Sergio Agüero speelgerechtigd te krijgen voor de Spaanse competitie kwamen de Spaanse internationals Jordi Alba en Sergio Busquets voor dit seizoen een salarisverlaging overeen met hun club. Eerder deed verdediger Gerard Piqué dat al om de komst van Memphis Depay mogelijk te maken binnen de regels van de Spaanse La Liga.