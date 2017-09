Fans noemen afscheid Serero van Ajax 'beschamend'

In vergelijking: oud-aanvoerder Davy Klaassen stond in de rust tijdens het duel Ajax-Vitesse in het middelpunt van de belangstelling. In de Johan Cruijff Arena waren alle ogen op de middenvelder gericht die inmiddels is vertrokken naar Everton.



Na het duel werd via de sociale media kanalen van Ajax een foto van Thulani Serero, uitkomend voor Vitesse, met assistent-coach Hennie Spijkerman geplaatst. 'Deze had hij nog te goed. Bedankt voor alles Thulani Serero.'



De Zuid-Afrikaan Serero speelde ruim 80 wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers. Tot hij vorig jaar door Peter Bosz werd teruggezet naar het tweede elftal werd hij drie keer kampioen met Ajax. Hij verliet de club via de achterdeur.