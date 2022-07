Familie Nouri richt exact vijf jaar na hartstilstand Abdelhak stichting op

Willem van Hanegem en de vader van Abdelhak Nouri. Beeld ANP

De Nouri Foundation plaatst in het eerste jaar 34 AED’s (defibrillators) op (sport)locaties in 34 Nederlandse steden. Er is gekozen voor het aantal 34 omdat dat het rugnummer van Nouri bij Ajax was. “Je kunt er een leven mee redden, kijk maar naar Christian Eriksen vorig jaar. Iedereen kon zien hoe belangrijk snelle reanimatie en inzet van een AED is”, zegt Abderrahim Nouri, de oudste broer van Abdelhak.

De Nouri Foundation zal naast het plaatsen van AED’s ook cursussen verzorgen om sportbegeleiders uitleg te geven over het gebruik van een AED.

Hartstilstand

Ajacied Abdelhak Nouri was amper 20 toen hij in 2017 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk in elkaar zakte. Hij kreeg een hartstilstand, gevolgd door zuurstofgebrek waardoor hij ernstige hersenschade opliep. Hij kwam in een coma te liggen. In 2018 maakte de familie bekend dat hij in ‘een lage staat van bewustzijn’ was, waarin hij wel met zijn ogen knipperde en kon glimlachen, maar niet aanspreekbaar was.

Zijn hersenschade was mede te wijten aan de inadequate hulp van de medische staf van Ajax, zo erkende Ajaxdirecteur Edwin van der Sar later ook. Begin 2022 maakte Ajax bekend een schadevergoeding van bijna 8 miljoen euro aan de familie van Nouri te zullen betalen.

Rolmodel

Nouri groeide op in Geuzenveld; het pleintje waar hij als kind voetbalde werd in juni naar hem vernoemd. Volgens de buurt was hij een rolmodel voor andere jongeren. Hij was een van de grootste talenten uit de Ajaxopleiding; het seizoen dat hij in coma kwam te liggen, had zijn doorbraak moeten betekenen. De goedlachse Ajacied zei op de dag voordat het noodlot toesloeg nog dat hij ervan droomde ooit aanvoerder van Ajax te worden.