Familie overleden grensrechter eist geld van benefietwedstrijd

Richard Nieuwenhuizen werd in december 2012 mishandeld door spelers van de bezoekende club Nieuw Sloten uit Amsterdam. Hij overleed een dag later.



Met de wedstrijd wilde de club de grensrechter herdenken en het gezin financieel ondersteunen. Aan de partij deden onder meer oudgedienden Giovanni van Bronckhorst, Dennis Bergkamp, Ben Wijnstekers en Pierre van Hooijdonk mee. Er werd ruim 50.000 euro opgehaald.



Uit huis

Van dat bedrag moet de familie Nieuwenhuizen ruim vier jaar na dato nog steeds 20.000 euro krijgen, zegt de advocaat van de familie, Yehudi Moszkowicz in een interview met RTL Boulevard. Het resterende bedrag zou worden uitgekeerd als de zoons van de grensrechter uit huis zouden gaan en dat is nu het geval.



Volgens Moszkowicz is het onduidelijk waar het geld is gebleven. "Het heeft er alle schijn van dat het op is gemaakt, bewust of onbewust, of dat iemand er met de buit vandoor is. En dat is gissen."



De huidige voorzitter van S.C. Buitenboys Richard Langeveld zegt dat het geld door de stichting Richard Nieuwenhuizen zou worden beheerd maar het is daar momenteel 'een warboel'. Hij hoopt met de familie Nieuwenhuizen in gesprek te gaan. "Het geld is er niet meer. We moeten hier samen uitkomen."