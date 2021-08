F1 Zandvoort gaat door, organisatie draait zelf op voor gemiste opbrengsten

Beeld ANP

De organisatie achter de ‘Dutch GP’ komt miljoenen euro’s tekort door het feit dat maar twee derde van de bezoekers mag komen. Maar men wil in Zandvoort niet wachten op compensatie vanuit Den Haag of het Formula One Management. De drie organisaties achter de Grand Prix nemen de kosten op zich, zo luidt een verklaring. Het gaat om het circuit, SportVibes en TIG Sports. “Voor mij is het glas twee derde vol,” zegt sportief directeur Jan Lammers. “We gaan het gewoon doen.”

Eerder op de vrijdag was dat nog alles behalve zeker in Zandvoort. Maar vanuit de politiek was er geen zicht op compensatie, dus wordt het gat op de begroting nu door de organisatie als ondernemingsrisico’s gezien. Het feit dat de sport in Nederland floreert en de race ook voor de komende jaren snel uitverkocht zal zijn, helpt daarbij.

Voor woensdag krijgen kaarthouders te horen of ze tot de gelukkigen horen om vanaf 3 september de eerste Grote Prijs van Nederland sinds 1985 bij te wonen. Wie er niet bij kan zijn, krijgt de mogelijkheid het ticket door te schuiven tot 2022, of geld terug te vragen. Er wordt alleen gewerkt met tribuneplaatsen, de zogenoemde kaarten voor ‘algemene toegang’ worden eruit gehaald. Op die groep bezoekers heeft de organisatie de minste grip. Maar ook de tribunes zullen niet helemaal gevuld mogen worden.

Vorig jaar ging er door de coronapandemie een streep door de rentree van Zandvoort op de Formule 1-kalender.

Beeld ANP