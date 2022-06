F1-coureurs komen bont en blauw uit de stuiterbalauto

Al vanaf de eerste testdagen in Barcelona is hét gespreksthema in de formule 1: het zogenoemde porpoising, het enorme stuiteren van de auto’s. Een technisch verhaal dat inmiddels ook politiek is geworden.

Lewis Hamilton moest bijna met een takelwagen uit zijn Mercedes worden geholpen na ruim 300 kilometer stuiteren in Bakoe. Hij klaagde tijdens de race al over hevige rugpijn en sprak na afloop van zijn zwaarste grand prix ooit, fysiek gezien. Teambaas Toto Wolff vroeg zich hardop af of zijn coureur wel op tijd hersteld is voor de race in Canada, komend weekend. “Hier is geen fysiotherapeut tegen bestand.”

Nu moet de factor theater bij Hamilton en Wolff nooit worden onderschat. Het team vindt dat de FIA met een regelwijziging moet komen om het zogenoemde porpoising te verminderen. Dat zou misschien kunnen met een hogere maximale rijhoogte.

De oproep van Mercedes kan niet los worden gezien van het feit dat het team er dit seizoen niet aan te pas komt. Binnen de nieuwe reglementen heeft de achtvoudig winnaar van de constructeurstitel relatief gezien een slechte auto ontworpen. Nu schakelt Mercedes eigenlijk een hulplijn in. Een beetje overdrijven kan dan helpen, hopen Wolff en co. wellicht.

Als turbulentie

De auto’s van dit jaar liggen dichter op het asfalt. Door een complexe situatie van luchtstromen, tunnels in de bodem van de auto en steeds veranderende neerwaartse druk gaan ze stuiteren. Charles Leclerc vergeleek het bij de testdagen voorafgaand aan het seizoen met turbulentie in een vliegtuig. Hij werd er misselijk van.

De Mercedes heeft er op dit moment het meeste last heeft. Hamiltons teamgenoot George Russell zei zaterdag in Azerbeidzjan dat het wachten is op een ernstig ongeluk. “Het is voor sommige coureurs bijna niet te doen om de auto in een recht spoor te houden.” Overigens had hij veel minder last van het stuiteren dan Hamilton – Russell sprintte zondagavond na de race gewoon door de paddock naar het toilet. “Maar ik kon het rondebord langs de pitmuur niet lezen.”

Wie meekijkt met een camera op de auto of de helm ziet ook wel hoe hevig de auto op en neer gaat, en dus ook de coureur in de cockpit. Zeker op dat rechte stuk in Bakoe van 2 kilometer lang. Dat je na een race bont en blauw uitstapt, is goed voorstelbaar. Al verschilt de hevigheid van het gestuiter per team en per circuit.

Vingerwijzen

De formule 1 zou de formule 1 niet zijn als een technische discussie niet zou uitmonden in een politiek spel. Want het vingerwijzen is begonnen. Formula One Management (FOM) wijst in eerste instantie naar de FIA, dat gaat over de reglementen. De FIA zegt dat het aan de teams is om een oplossing te vinden, zij ontwerpen de auto’s. En zij hebben vorig jaar een regelwijziging die het porpoising zou moeten terugdringen van tafel geveegd. Al wordt dat door sommige teams dan weer ontkend.

Afgelopen weekend in Azerbeidzjan ging het er ook onder coureurs uitgebreid over. Carlos Sainz van Ferrari zou één van de kartrekkers zijn in de discussie. Maar zijn teambaas Mattia Binotto relativeerde het probleem juist. “Dit zijn naar mijn mening niet de meest oncomfortabele auto’s in de openwielklassen. Het is een technische uitdaging voor de teams, maar we leren er steeds meer over en hebben al progressie geboekt.”

De FOM wees er nog even fijntjes op dat er ook teams en coureurs zijn, zoals Max Verstappen en Charles Leclerc, die je niet of nauwelijks (meer) hoort klagen. En dat de teams die het niet goed voor elkaar hebben dus hun huiswerk moeten doen.