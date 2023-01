F-Side roept op tot boycot catering in Arena na prijsstijging bier

Beeld ANP / Robert Meerding

Er was afgelopen week al veel om te doen: de prijsstijgingen voor het drinken in de Johan Cruijff Arena tijdens de wedstrijden van Ajax. Alle biertjes worden 50 cent duurder. Een klein biertje (300 cc) gaat dit kalenderjaar van 3,75 naar 4,25 euro. Een groot biertje (550 cc) gaat 6,25 euro kosten en een extra grote beker wordt 7,25 euro. En ook frisdranken worden gemiddeld 25 procent duurder.

De AFCA Supportersclub gaf eerder al aan het niet eens te zijn met deze ontwikkelingen en ook de de F-Side sluit zich daarbij aan, maar gaat nog wel een stapje verder. De harde kern roept namelijk op om de catering tijdens de wedstrijd tegen FC Twente te boycotten.

Te hoog

‘Terwijl tijdens een recent onderzoek van de supportersvereniging nog naar boven kwam dat 600 leden van Ajax Life de horecaprijzen van de Arena veel te hoog vonden, heeft de Arena hier compleet schijt aan,’ schrijft de F-Side in een bericht op Facebook.

De manager catering zou in reactie op het onderzoek gezegd hebben dat ze er alles aan zouden doen om de supporters zo min mogelijk te belasten met de prijsverhogingen. Maar volgens de F-Side ‘is het tegendeel dus bewezen’ en wist de manager al dat de prijsstijgingen in het verschiet zouden liggen. ‘Er zat slechts een week tussen haar reactie en de prijsverhoging,’ schrijven ze.

Ook heeft de F-Side geen goed woord over voor de 25 eurocent die nu voor een kartonnen draagtray betaald moet worden. ‘Eerst betaal je een fortuin aan drank, om vervolgens ook nog voor een stukje karton te betalen? We zouden compleet gestoord zijn als we hiermee akkoord gaan. Zelfs een drankje in het centrum van Amsterdam is nog goedkoper.’

Volgens de Arena hebben de prijsstijgingen – net als in vrijwel alle horecazaken – te maken met de hogere inkoopkosten en een personeelstekort.

De nieuwe drankprijzen in de Johan Cruijff ArenA. Even m’n nier verkopen. pic.twitter.com/rDXS3exvf0 — Pak Schaal (@pakschaal) 12 januari 2023

