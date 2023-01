F-Side neemt afscheid van oer-hooligan Kale Gerrit (61): ‘Hij kon een klootzak zijn, maar had ook een hele zachte kant’

Ajacieden steken vuurwerk af tijdens een processie naar de begrafenis van F-Sider Kale Gerrit. Beeld Het Parool

“Effe wachten met afsteken,” zegt een jongen die fakkels uitdeelt aan een grote groep Ajaxsupporters op de Middenweg in de Watergraafsmeer. “Pas aandoen als de stoet langskomt.” Het is woensdagmiddag even voor half drie. De harde kern van Ajax heeft zich verzameld op de plek waar vroeger stadion De Meer stond.

Om half drie gaan de eerste fakkels aan. Er klinken harde knallen. Siervuurwerk gaat de lucht in. Dikke rookwolken. Al het verkeer komt tot stilstand als de begrafenisstoet voorbijkomt. Nog één keer legt Kale Gerrit het verkeer op de Middenweg plat.

“Ik ken Gerrit al vanaf dat ik vijftien ben,” zegt een vrouw die samen met haar man de laatste eer is komen bewijzen. “Hij was me er eentje, maar ik was gek op hem.”

F-Sider van het eerste uur

‘Kale’ Gerrit Meents was een F-Sider van het eerste uur. In de beginjaren van de beruchte harde kern van Ajax was hij een van de toonaangevende figuren. Filmmaker Frank Wiering kwam aan het begin van de jaren tachtig in contact met hem. “Ik had in Het Parool een foto gezien waarop jongens met knuppels door een voetbalstadion liepen. Dat fascineerde me. Toen ben ik naar wedstrijden van Ajax gegaan. Gerrit viel me op vanwege zijn leidersrol en omdat hij kon nadenken. Hij kon goed naar de wereld om zich heen kijken. Hij was een Joodse skinhead met hele linkse sympathieën.”

‘Ik was anarchist en tegen het koningshuis en al dat gelul,’ vertelde Meents later zelf over die periode in het boek F-Side is niet makkelijk! ‘De hele regering kon mij aan mijn reet geoxideerd zijn.’

Het contact tussen de filmmaker en de hooligan mondde uiteindelijk uit in de documentaire Babylon valt, die gemaakt wordt voor een reeks die ging over de ‘No Future generatie’. De openingszin: “Hij heet Gerrit, hij is 20 jaar oud, woont in Amsterdam-Oost, loopt in de ziektewet en is Ajaxsupporter van het agressieve soort”

Documentaire maakte veel los

De documentaire toonde Gerrit Meents als een ontevreden angry young man die er niet mee zat om een paar klappen uit te delen, zich in het openbaar vervoer misdroeg en op de tribunes van het Olympisch Stadion betrokken was bij zeer ernstig voetbalgeweld. “Hij kon af en toe een klootzak zijn, maar als je hem dan alleen sprak, had hij een hele zachte kant.”

De documentaire, die in 1982 in Rotterdam in premiere ging, en later ook op televisie vertoond werd, maakte veel los in het land. “Er werd veel over geschreven,” zegt Wiering. “Het was voor het eerst dat Nederland te zien kreeg dat voetbalvandalisme zulke vormen aannam.”

Na de film hielden de twee mannen contact. “Hij heeft een tijdje later een zelfmoordpoging gedaan, toen ben ik bij hem langsgegaan en heb ik hem op andere gedachten gebracht,” aldus Wiering die niet bij de uitvaart aanwezig was, maar zegt ‘met veel genoegen aan hem terug te denken’.

Reünie van oudgedienden

Later zou Meents nog als vrijwilliger in een bejaardentehuis werken. Op latere leeftijd kreeg hij COPD, de ziekte die hem uiteindelijk fataal zou worden.

De uitvaart van kale Gerrit is deze woensdagmiddag een reünie van oudgedienden. Terwijl ze naast de stoet lopen halen de vijftigers en een enkele zestiger strijdverhalen van vroeger aan. “Weet je nog? Hij rende erlangs en trapte er zo dwars doorheen,” zegt een man grijnzend. Andere oudgedienden knikken instemmend.

Op de hoek van de Middenweg en de Kruislaan houdt de begrafenisstoet halt. Opnieuw gaan er fakkels de lucht in en wordt er siervuurwerk afgestoken. “Am-ster-dam hoo-li-gans!” klinkt het. De uitvaart van Kale Gerrit vindt in besloten kring plaats. “Ga je vanavond naar Den Bosch-Ajax?” vraagt een man aan een gezette jongen met een zonnebril op. “Nee man, ik heb een stadionverbod.”