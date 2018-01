Eyong Enoh naar Willem II

Fischer terug naar Denemarken

Viktor Fischer gaat in Denemarken voetballen. De voormalig speler van Ajax ondertekent een vijfjarig contract bij FC Kopenhagen.



De 23-jarige Fischer kwam in de jeugd uit voor Aarhus en Midtjylland, waarna hij in 2011 op zestienjarige leeftijd overstapte naar Ajax. Onder leiding van trainer Frank de Boer groeide Fischer uit tot basisspeler. Het laatste seizoen (2015/2016) kwam Fischer door een zware hamstringblessure nog maar weinig in actie.



Fischer maakte de overstap naar Middlesbrough en ging daarna bij FSV Mainz spelen. Beide avonturen werden geen succes voor de buitenspeler. Fischer hoopt bij Kopenhagen, de huidige nummer zes uit de Deense competitie, in beeld te blijven voor een plaats in de Deense selectie voor het wereldkampioenschap komende zomer in Rusland.