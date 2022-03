Experimenterend Duitsland wacht dinsdag tegen Oranje eerste test op niveau

Jamal Musiala (Duitsland) in duel met Dor Peretz van Israël. Beeld REUTERS



Normaal gesproken hoef je bij de Duitse ploeg geen spelers op te zoeken. Bekende namen, bekende koppen van grote clubs. Maar zaterdag in het oefenduel met Israël doken er nieuwelingen op, die zelfs het grote publiek in Duitsland niet meteen herkende. Net als bij Oranje maakte ook bij de Duitsers een speler van Freiburg zijn debuut. De enige Nederlander die deze centrale verdediger Nico Schlotterbeck op zijn beurt gelijk zal herkennen is zijn teamgenoot Mark Flekken.

Ooit gehoord van David Raum? De linksachter van Hoffenheim speelt pas dit seizoen voor het eerst in de Bundesliga. Zaterdag stond hij in de basis. De 19-jarige Jamal Musiala van Bayern München is ook zo’n speler die net komt kijken en middenvelder Anton Stach van Mainz was twee jaar geleden nog een anonieme kracht in de Regionalliga.

Op de bank

De grote jongens Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané en Antonio Rüdiger waren wel aanwezig, maar begonnen in het stadion van Bundesligaclub Hoffenheim allemaal op de bank. Aanvaller Serge Gnabry zat thuis, net als Robin Gosens en Leon Goretzka. Joshua Kimmich werd gespaard wegens de aanstaande geboorte van zijn derde kind en hij zal er ook dinsdag niet bij zijn. De andere vedetten worden in Amsterdam wel in de basis verwacht.

Toen Die Mannschaft vorige week de voorbereiding begon, stonden er welgeteld vijftien spelers op het veld. Niet voor niets werd de selectie van teamchef Hansi Flick in de Duitse pers omschreven als een verrassingspakket. “We gaan experimenteren en dingen er in proberen te slijpen,” aldus de opvolger van Joachim Löw.

Potentie is theorie

Dankzij treffers van de Chelseaspelers Kai Havertz en Timo Werner boekte Duitsland tegen Israël de achtste zege op rij onder Flick, maar Kimmich merkte vooraf al op dat niemand zich zand in de ogen moet laten strooien door die serie. “We zijn zeker op de weg terug, maar je moet ook goed kijken en evalueren tegen welke teams we speelden,” aldus de middenvelder van Bayern. Die tegenstanders waren Liechtenstein, Armenië, IJsland, Roemenië , Noord-Macedonië, Roemenië en Israël. Van deze teams staat Roemenië het hoogst op de wereldranglijst: 47ste. “Ik weet dat we beter kunnen dan we op de voorgaande twee toernooien hebben laten zien,” aldus Kimmich. “Ik weet ook dat we in staat zijn de titel te veroveren. Maar potentie is slechts theorie. We kunnen niet altijd blijven zeggen hoe getalenteerd we zijn en hoeveel van ons een belangrijke rol spelen bij topclubs.”

Acht maanden voor het WK is trainer Flick vooral nog aan het observeren. Het kneden van het elftal wil hij in de zomer gaan doen met een extra lang trainingskamp. Tegen Israël – met Feyenoord-doelman Ofir Marciano op goal – was hij vooral benieuwd naar middenvelder Julian Weigl van Benfica, die na vijf jaar terugkeerde in de nationale ploeg. En naar Julian Draxler van Paris Saint-Germain. De aanvaller, die in het sterrenensemble in Parijs nauwelijks aan de bak komt, kreeg zaterdag zijn zoveelste laatste kans. Het werd geen onverdeeld succes, maar dat gold eigenlijk voor de gehele avond. Het was wat tam, wat vlakjes allemaal.

De eerste echte serieuze test voor het team onder Flick wacht dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena tegen de nummer 13 van de wereldranglijst, Oranje. De Duitsers zelf staan zelfs nog een plekje lager. Er valt ook bij deze oefenwestrijd het nodige te winnen in dit jaar van het WK.