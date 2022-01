Excelsior Maassluis hoopt op een wonder in de Arena: ‘Misschien hebben we één procent kans tegen Ajax’

Excelsior Maassluis viert feest na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen, 14 december vorig jaar. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

De Maassluizers boksen op tegen de landskampioen, die al 58 jaar niet door een amateurclub uit het bekertoernooi werd geknikkerd en nu ook weer niets aan het toeval overlaat.

Onderschatting van de gedoodverfde favoriet ligt vaak ten grondslag aan een enorme bekerstunt. Maar Ajax, nog altijd actief in de Champions League, neemt ‘klein duimpje aan de Waterweg’ bloedserieus. Vlak na de Maassluise bekerstunt in Emmen (0-1) kwam er een telefoontje uit Amsterdam. “Of ze wedstrijdbeelden van ons konden hebben. Dat hebben we natuurlijk netjes geweigerd,” verklaart trainer Dogan Corneille met een grote glimlach op zijn gezicht. Al kan hij collega Erik ten Hag, de trainer die keer op keer geschiedenis schrijft met Ajax, begrijpen. “Als ik daar trainer was, had ik ook niets aan het toeval overgelaten. Waarschijnlijk zijn ze op andere manieren ook aan die beelden gekomen.”

Corneille, nu voor het vierde seizoen trainer van de Tricolores, weet hoe het is om in de Arena te stunten. Als assistent-trainer van Willem II zat hij in 2016 op de bank toen het topfavoriete Ajax, met grote namen als Davinson Sanchez, Donny van de Beek, Davy Klaassen en André Onana in de gelederen, met 1-2 werd verslagen. “Wij waren dat jaar de enige club die in de Arena won,” herinnert Corneille zich. “En dat jaar was Ajax top, hè? Volgens mij haalden ze toen de finale van de Europa League.”

Center Parcs

Donderdagavond stunten met Excelsior Maassluis in de Johan Cruijff Arena zou een gigantische prestatie zijn, dat weet Corneille ook. Voor de laatste keer dat Ajax zich in het bekertoernooi liet verrassen door een amateur was in 1964, door RCH uit Heemstede. “Misschien hebben we één procent kans,” denkt de geboren Limburger. Wanneer je op goksites een tientje inlegt, kun je na een stunt van de winst een midweekje naar Center Parcs. Corneille: “Maar ik heb ook FC Barcelona en Real Madrid in de Spaanse beker moeite zien hebben met amateurclubs. En in Engeland heb je recent ook nog voorbeelden.”