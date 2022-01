Everton verlost Donny van de Beek van de bank in Manchester

Donny van de Beek, hier nog in het tenue van Manchester United. Beeld REUTERS

De deal tussen de Engelse clubs is zo goed als rond. Bij United, dat hem in 2020 overnam van Ajax, slaagde Van de Beek er in anderhalf seizoen niet in een basisplaats te veroveren.

Voor Van de Beek waren verschillende clubs in de markt. Ook Crystal Palace en Valencia hengelden naar de diensten van de 19-voudig Oranje-international. Bij Everton, dat Frank Lampard op korte termijn lijkt aan te stellen als nieuwe trainer, hoopt hij weer in beeld te komen voor het WK.

Hoewel Van de Beek vijftig keer mocht opdraven in het shirt van Manchester United, zijn dat cijfers die bedriegen. Slechts zes keer kwam hij tot een volledig duel; veel vaker bleef het bij ultrakorte invalbeurten. De trainerswissel – Ole Gunnar Solskjaer werd eind november opgevolgd door Ralf Rangnick – maakte zijn situatie er niet rooskleuriger op.