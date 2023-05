Evenepoel weer in het roze na nipte winst in tijdrit Giro

Remco Evenepoel mocht zich gisteren na de overwinning in de tijdrit weer in de roze leiderstrui hijsen. Beeld AP

Wielrenner Remco Evenepoel heeft ook de tweede tijdrit in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Een tweede tijdritzege van de 23-jarige Belg van Soudal-Quick-Step was vooraf, misschien ook wel door zijn tegenstanders, ingecalculeerd. De realiteit op het kletsnatte parkoers over 35 kilometer van Savignano sul Rubicone naar Cesena was weerbarstiger.

Waar Evenepoel in de eerste tijdrit op dag één in krap 20 kilometer veel tijd pakte op zijn tegenstanders, bleven de uitdagers dit keer in zijn spoor. Geraint Thomas finishte op 1 seconde, zijn Ineosploegmaat Tao Geoghegan Hart op 2 en Primoz Roglic was 17 seconden langzamer.

Evenepoel was met een tijd van 41 minuten en 24 seconden aanzienlijk sneller dan rozetruidrager Andreas Leknessund van Team DSM. De Belg moest 8 seconden goedmaken op de Noor om het roze weer over te nemen. Dat lukte ruim. Leknessund werd op 1.15 minuut negentiende.

Evenepoel gaf na afloop toe dat het niet zijn beste tijdrit was. “Ik startte veel te snel en mijn tweede deel was heel slecht,” baalde de Belg. “In het technische deel in Cesena vond ik mijn goede benen terug. Mijn eerste deel was wel goed, maar met de tegenwind voelde ik me niet goed. Ik ben blij dat ik de etappezege pak en de roze trui, maar het was heel krap.”

De kopman van Soudal-Quick-Step kijkt uit naar de rustdag. “Ik moet gaan herstellen, want de afgelopen twee dagen waren niet mijn beste. Ik geniet vandaag van deze overwinning.”

De tweede tijdrit in de Giro d’Italia over 35 kilometer was nagenoeg vlak, maar kende wel veel bochten en moest verreden worden onder natte omstandigheden. Een grote favoriet voor de tijdrit, de Italiaan Filippo Ganna was er niet meer bij. De tijdritspecialist van Ineos ging zaterdag niet meer van start nadat hij positief had getest op het coronavirus.

Europees kampioen tijdrijden, Stefan Küng, zette met 41.28 aanvankelijk de snelste tijd neer. Alleen enkele klassementsrenners kwamen daarbij in de buurt. Thymen Arensman van Ineos gaf 20 seconden daarop toe en werd uiteindelijk zevende. Geoghegan Hart dook 2 seconden onder de tijd van Küng en Thomas was ook nog 1 tel sneller dan zijn ploeggenoot. De wielrenner uit Wales zag Evenepoel daar nog net een seconde onder duiken.

Het verdict op de eerste rustdag van de Giro is dat Evenepoel op flinke voorsprong staat. Thomas staat op 45 seconden met kort daarachter Roglic en Hart. De tegenstanders van Evenepoel zullen moed putten uit de negen etappes tot de eerste rustdag – nog afgezien van de valpartijen van Evenepoel in etappe 5. Maar een dag eerder op weg naar Lago Laceno, de eerste aankomst bergop, raakte de Belg al vroeg geïsoleerd. Zaterdag in de etappe naar Fossombrone kon Evenepoel een aanval van Roglic, Thomas en Hart niet pareren en verloor hij 14 seconden op zijn grootste concurrenten. Evenepoel weet wat hem te wachten staat de komende weken. “Om met deze voorsprong de bergen in te gaan is mooi, maar Ineos zal ongetwijfeld plannen hebben om me aan te vallen.”

Dinsdag volgt de tiende etappe van Scandiano naar Viareggio, met beklimmingen in het eerste deel, maar een nagenoeg vlakke finish.