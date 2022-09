Evenepoel verschalkt Gesink vlak voor de finish in Vuelta-etappe: ‘Mijn meest perfecte dag ooit’

Remco Evenepoel wint voor Enric Mas en Robert Gesink. Beeld BELGA

Met nog drie ritten te gaan verdedigt Evenepoel een voorsprong van meer dan 2 minuten op de Spanjaard Enric Mas.

Evenepoels dadendrang ging ten koste van Robert Gesink, de eenzame vluchter die kort voor de finish op de Alto de Piornal nog door de Belg en Mas werd ingelopen. “We zaten kort achter hem en ik wist dat ik met mijn sprint in het voordeel was. Ik ben snel, ook aan het einde van een zware dag. Daar heb ik veel op getraind,” vertelde Evenepoel, die de Portugees João Almeida vroeg had zien aanvallen. “Het was een lastige dag, maar ik ben altijd rustig gebleven. Dat is de les die ik hier heb geleerd. Dat er een vroege kopgroep weg was, paste in ons plan. Zo zijn de bonificaties ook meteen weg, dachten we.”

Gesink in kopgroep

Gesink boekte zes jaar geleden voor het laatst een overwinning. Ook toen was dat in de Vuelta, met een aankomst bergop op de Aubisque. Op de tweede dag van de huidige editie droeg hij al de rode leiderstrui, nadat Jumbo-Visma in Utrecht de ploegentijdrit had gewonnen. Tegenslag voor de ploeg was er woensdag toen kopman Primoz Roglic, tweede in het klassement, na een val een dag eerder niet meer van start kon gaan.

Gesink maakte deel uit van een kopgroep van ruim veertig renners, ontstaan nadat kort ervoor de Australiër Jay Vine, de drager van de bergtrui, na een zware val met een ziekenwagen was afgevoerd. Ook de Deense groenetruidrager Mads Pedersen had erbij gelegen, net als de hoog geklasseerde Spanjaard Carlos Rodriguez. Zij konden verder.