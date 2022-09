Evenepoel bezorgt België na 10 jaar weer wereldtitel wielrennen

Remco Evenepoel viert de overwinning in Wollongong, Australië. Beeld BELGA

Evenepoel was niet te stuiten in een koers die hij zelf op 60 kilometer voor de finish openbrak. Zo’n 35 kilometer verder duldde hij niemand meer naast zich. De Belg veroverde de regenboogtrui met meer dan 2 minuten voorsprong op de nummer 2, de Fransman Christophe Laporte. Brons ging naar de Australiër Michael Matthews.

Evenepoel is de eerste Belgische wereldkampioen sinds Philippe Gilbert tien jaar geleden in Valkenburg won. “Ik win in één jaar een ‘monument’, een grote ronde en de wereldtitel,” zei hij na de race, verwijzend naar zijn overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Spanje. “Dit was een droom, beter kan niet.”

Als team gereden

“Na zo’n lang seizoen is het ongelooflijk om zo te finishen,” aldus de Belg. “Ik had het geluk dat ik vandaag de benen had. Ik voelde snel dat ik beter was dan mijn medevluchters. Daarom ben ik alleen verder gegaan. Eenmaal boven op de Mount Pleasant in de laatste ronde wist ik dat het goed zat.”

Hij roemde de kracht en eenheid van de Belgische ploeg, waar Wout van Aert tussen de andere favorieten niet aandrong toen Evenepoel weg was. “We hebben echt als een team gereden. We hadden vooraf ook gezegd: hoe doet er niet toe, als we maar de kampioen leveren. Het was Wout of ik.”

Arrestatie

Nederland was kanshebber Mathieu van der Poel al vroeg in de koers kwijtgeraakt. De kopman had in de nacht voor de wedstrijd enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een aanvaring in het hotel met enkele kinderen die hem met lawaai op de gang hadden wakker gehouden. De ontgoochelde renner stapte al na 30 kilometer af. Van der Poel moet zich dinsdag nogmaals bij de autoriteiten melden en hoopt dan terug naar huis te kunnen keren.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: