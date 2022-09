Europese voetbalweek toont aan: kloof tussen Ajax en belagers PSV en Feyenoord wordt groter en groter

De vreugde bij Ajacieden Steven Bergwijn, Steven Berghuis (r) en Daley Blind (l) in het duel met Rangers FC. Beeld Getty

Ajax degradeerde deze week Rangers FC tot een armoedig geheel en strooide en passant zout in een gapende wond. PSV liep twee weken eerder tegen dezelfde tegenstander deelname aan de Champions League mis.

Ajax voegde zo nog maar eens 2,9 miljoen euro aan het dit seizoen toch al gegarandeerde 40 à 45 miljoen euro aan Europees prijzengeld toe, terwijl PSV het moest doen met ‘slechts’ 210.000 euro voor een gelijkspel tegen Bodø/Glimt in de Europa League. Feyenoord ging vanuit Rome met helemaal niets naar huis.

Ook deze Europese week roept steeds meer de vraag op of Ajax niet gewoon van een ander niveau is dan Feyenoord en PSV. De positie van de landskampioen lijkt momenteel op die van een Monopoly-speler die het grootste deel van de straten in handen heeft en daarop hotels heeft gebouwd. Technisch directeur John de Jong van PSV was deze zomer nog dapper en zei dat ‘PSV het gat met Ajax niet wil verkleinen’. De club wilde ‘over Ajax heen’.

Trainer Ruud van Nistelrooij was vrijdag veel behoudender en zei dat PSV de ambitie moet hebben om mee te strijden om de titel. “Moeten is in sport een raar begrip,” vindt Van Nistelrooij. “Je moet wel het doel hebben, de ambitie en de wil. Daar gaat het voor mij om. Onze supporters moeten trots kunnen zijn op hun club. En aan het einde van het seizoen evalueren we.”

Kloof

Zowel PSV als Feyenoord heeft te maken met een gigantische financiële kloof met Ajax, iets waar coach Roger Schmidt vorig jaar in Eindhoven bij voortduring op wees. Feyenoord-coach Arne Slot erkent ook dat de verschillen tussen Ajax en Feyenoord buiten het veld fors zijn. De Amsterdammers vissen in een andere vijver en als er spelers zijn die in de belangstelling staan van beide clubs, dan legt Ajax schouderophalend een jaarsalaris neer waar Feyenoord niet aan kan of wil voldoen zoals bij de Oostenrijker Florian Grillitsch deze zomer.

Toch zei Slot ook: “Wij zitten in een andere fase dan Ajax en PSV. Maar dat was vorig seizoen niet anders en toen bleven we ook lang in de buurt.”

Feyenoord wint zelden van Ajax en mede daarom loopt de achterstand in de eredivisie soms flink op. “We hebben een ervaren elftal omgeturnd tot een ploeg met jongens met veel potentie,” zegt algemeen directeur Dennis te Kloese. De Rotterdammers hebben hun financiën na de miljoenen aan transferopbrengsten weer op orde en kijken nu naar de toekomst.

De jeugdopleiding

Om Ajax te kunnen achterhalen dient de jeugdopleiding in Rotterdam veel moderner te werk te gaan, iets waar PSV ook al jaren flink op inzet. Onder de bij Feyenoord vertrokken technisch directeur Frank Arnesen is daar in Rotterdam een start mee gemaakt. “Maar de effecten zie je pas over een paar jaar,” zegt Te Kloese.

Wat eerder effect kan hebben, is het scoutingsapparaat op volle toeren te laten draaien. “De scouts konden in het hoofd van Slot kijken en wisten welk type spelers er gehaald moesten worden voor het type voetbal dat Feyenoord speelt,” zei Arnesen.

De bedenkelijke blik van Feyenoord-coach Arne Slot tijdens het Europese duel met Lazio Roma. Beeld REUTERS

Te Kloese zag dat zijn scouts voortdurend kandidaten aandroegen om het elftal te versterken. Van over de hele wereld, waar de Rotterdammers tot voor kort het liefst alleen in de eredivisie en Scandinavië speurden naar buitenkansjes. “En nu de transferwindow voorbij is, gaan we de scouting meteen weer aanslingeren. Op zoek naar nieuwe spelers om ons sterker te maken,” zegt Te Kloese.

Bij PSV kwamen dit seizoen bijvoorbeeld Xavi Simons en keeper Walter Benítez nadrukkelijk naar voren uit het scoutingsapparaat. De komst van Guus Til was vooral een wens van de technische staf zelf, maar heeft vooralsnog weinig impact.

De trainer en z’n filosofie

De derde en belangrijkste pijler om het hier en daar onbereikbaar geachte Ajax op de hielen te zitten, is de trainer en z’n filosofie. Slot kan Feyenoord beter laten voetballen en spelers zien dat ook, Van Nistelrooij is bij PSV nog maar kort bezig en heeft nog veel te bewijzen.

“Als je de finale van de Conference League haalt, is dat wel een visitekaartje hoor. Spelers willen nu graag naar Feyenoord. Voor jongens uit Zuid-Amerika of Mexico is de eredivisie een mooie tussenstap in hun loopbaan,” zegt Te Kloese. “Ze voelen dat ze bij Feyenoord beter kunnen worden. En het feit dat wij spelers hebben verkocht aan clubs als Manchester United, Leeds United en Benfica, werkt ook mee. Als ze zoals aanvaller Luis Sinisterra bij Leeds United in de Premier League meteen goed presteren, vergroot dat nogmaals de aantrekkingskracht van Feyenoord.”

PSV deed deze zomer geen absolute topverkoop en hield op Ritsu Doan na de beste spelers juist binnen.

Twijfels bij PSV-coach Ruud van Nistelrooij tijdens de Europa Leaguewedstrijd tegen FK Bodø/Glimt. Beeld ANP

Ook voor een club met een goede jeugdopleiding, een scherpe scouting, een heldere en vooral aantrekkelijke speelstijl en een alom bewierookte trainer is de jacht op Ajax niet minder moeilijk. Bijvoorbeeld door de beperkingen van een verouderd stadion als de Kuip in Rotterdam. Maar Te Kloese gooide de deur naar nieuwbouw recentelijk nog maar eens dicht.

“Bij ons staat het voetbal centraal,” zegt Te Kloese. “We hebben nu ons halve elftal verkocht, maar met een nieuw elftal zou het zo moeten zijn dat we per zomer nog twee of drie basisspelers verkopen. Dan bouw je aan een team dat de strijd aan gaat in de eredivisie.”

In mei evalueren

PSV denkt nog altijd verder te zijn dan Feyenoord, maar is na enkele vroege teleurstellingen dit seizoen vooral druk met zichzelf. Van Nistelrooij moet als trainer echt nog een profiel krijgen. Ondertussen hoopt PSV dat Ajax achter het Monopoly-bord in een diepe slaap sukkelt. Van Nistelrooij: “In mei gaan we evalueren.”

