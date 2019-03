Europese clubs boycotten uitbreiding WK

Dat schrijft de belangenvereniging, waar 232 clubs lid van zijn, in een brief aan de Europese bond UEFA. Een kopie van die brief ging naar Gianni Infantino, de voorzitter van de mondiale bond FIFA.



Het bestuur van de FIFA vergadert vrijdag in Miami over de ambitieuze plannen van Infantino. Hij schermt met een groep investeerders, naar verluidt uit Saudi-Arabië, die maar liefst 25 miljard dollar zou overhebben voor uitbreiding van het WK voor clubs en een mondiale Nations League.



Groot toernooi

Infantino wil dat vanaf 2021 niet alleen de continentale kampioenen en een ploeg uit het gastland meedoen aan dit WK, maar liefst 24 clubs. De ECA ziet niets in zo'n groot toernooi, zeker omdat de speelkalender nu al overvol is.



"We zijn momenteel tegen aanpassing van het club-WK en benadrukken dat geen clubs van de ECA zullen meedoen aan zo'n competitie'', staat in de brief waar de krant Süddeutsche Zeitung uit citeert.



"Het druist ook in tegen de overeenkomst die we op 20 maart 2015 hebben gesloten met de FIFA. We gaan er daarom van uit dat de FIFA zich aan onze contractuele afspraken houdt.''



Nederlandse clubs

De brief is ondertekend door de vijftien bestuursleden van de ECA, onder wie algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. Naast Ajax zijn ook AZ, Vitesse, FC Twente, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en sc Heerenveen lid van de ECA.



De belangenvereniging, waarbij vrijwel alle Europese topclubs zijn aangesloten, heeft geen stem binnen het FIFA-bestuur. De ECA is afhankelijk van de UEFA, die negen zetels heeft in de zogeheten council die momenteel bestaat uit 36 leden.