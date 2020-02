Europees seizoen Ajax als een nachtkaars uit

Beeld ANP

Een vroeg doelpunt van Getafe maakte eigenlijk al snel een einde aan de spanning. Die treffer betekende namelijk dat Ajax vier keer moest scoren om de achtste finales van de Europa League te halen. Toch liepen de gemoederen nog hoog op in de Johan Cruijff Arena.

Dat had zeker te maken met de irritatie die Getafe wekt?

Je kunt als voetballer proberen om je er niets van aan te trekken, maar dat is bijna onmogelijk. Vooral als je een achterstand hebt weg te werken. Vroeg of laat word je woedend om al die schwalbes, dat tijdrekken, het geëtter met de bal bij inworpen, corners en vrije trappen.

Ajax zou zich daar toch niet door laten afleiden, nadat het in Madrid op dat vlak was fout gegaan?

Ajax heeft ook iets beter gevoetbald dan in de heenwedstrijd, hoewel het gehavende elftal nooit het niveau haalde van de groepsfase van de Champions League. Maar wat de ploeg van trainer Erik ten Hag absoluut niét mocht gebeuren, gebeurde juist: Jaime Mata maakte binnen vijf minuten 0-1.

Stond Ajax te slapen?

Lisandro Martínez stond te slapen bij een voorzet vanaf de linkerflank van Getafe. Jaime Mata had een halve meter voorsprong op de Argentijn en kreeg de bal gelukkig mee na een halve interceptie van Martínez. Andre Onana was kansloos op de intikker.

Waarom speelde Martínez centraal in de verdediging?

Goeie vraag. Ten Hag dacht dat het beter was om Daley Blind als linksback op te stellen, als vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico. Een misrekening. Martínez kwam niet meer over zijn fout heen. In de tweede helft draaide Ten Hag de rollen alsnog om.

Te laat?

Veel viel er eigenlijk niet meer te halen. Ajax was in de eerste helft nog wel op 1-1 gekomen, door een doelpunt van Danilo, maar niemand geloofde werkelijk dat een overwegend jeugdig Ajax nog drie keer zou scoren tegen de subtopper uit de Primera División.

Danilo?

Ja, voluit Danilo Pereira da Silva. Geboren op 7 april 1999 in Sao Paulo. Sinds september 2017 is hij Ajacied, afkomstig komt van Santos FC. Hij speelde 41 duels in Jong Ajax, waarin hij 24 keer scoorde. Hij debuteerde afgelopen zondag tegen Heracles in Ajax 1. Nu had hij een basisplaats.

Kon hij bekoren?

Hij speelde een helft en deed dat niet onaardig. Maar de jonkies van het door blessures geteisterde Ajax legde het af tegen de geslepen Spaanse ploeg. Ajax won nog wel, op zijn tandvlees, door een eigen treffer van Olivera, maar het Europese seizoen ging als een nachtkaars uit.