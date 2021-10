Europees kampioen Havik mag niet naar WK: ‘Ik waarschuw de hele tijd al voor dit scenario’

Yoeri Havik (links) en Jan Willem van Schip wonnen zaterdag 9 oktober de Europese titel op de koppelkoers. Beeld AP

Toen Yoeri Havik gisterochtend een gemiste oproep had van KNWU- directeur Thorwald Veneberg, wist de baanrenner al hoe laat het was. En ja hoor, geen WK. Na de euforie van de Europese titel vorige week nu het wrange gevoel. Havik zit volgende week met superbenen thuis op de bank als in het Franse Roubaix om de wereldtitels wordt gereden.

De internationale wielrenunie UCI houdt namelijk vast aan de regel dat continentale kampioenen alleen welkom zijn als hun land aan ten minste één wedstrijd uit de Nations Cup heeft deelgenomen. Nederland kan niet aan die eis voldoen. De bond vond dat het afgelopen jaar vanwege corona niet verantwoord om renners naar een van die wedstrijden in Hong Kong, Sint-Petersburg en recenter naar het Colombiaanse Cali te sturen.

De bond heeft geprobeerd, onder meer via de nieuwe voorzitter Wouter Bos, om dispensatie te krijgen, maar de UCI maakt alleen een uitzondering voor de individuele nummers. Topsprinters Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zijn er daarom wel gewoon bij. Havik, die niet uitkomt op een individueel onderdeel, is samen met Kyra Lamberink van de sprintploeg, het grootste slachtoffer. “Ongelofelijk, voor dit scenario waarschuw ik de hele tijd al.”

Coronarisico

Havik wist, net als de bond, dat deelnemen aan het WK zonder aanwezigheid op de genoemde Nations Cupwedstrijden niet mocht. Vrijwel alle andere landen, op Australië en Nieuw-Zeeland na, stuurden alsnog iemand. Havik: “Daarom heb ik ook gezegd: stuur mij nou maar. Dan zijn we in ieder geval zeker. Ik vond het risico om daar corona te krijgen niet groter dan hier in Nederland, maar er is niet naar mij geluisterd. Het besluit was: we gaan niet. Punt. Ik ben totaal geen virusontkenner, maar precies omdat ik wilde voorkomen wat er nu gebeurt, wilde ik het risico wel nemen.”

Toch leek het alsnog goed te komen. Havik begreep van de KNWU voor het EK dat een Europese titel voldoende was voor plaatsing van het WK. “Dus toen wij zaterdag Europees kampioen werden, ging het dak eraf. Vanwege die titel en omdat ik dacht dat daarmee ook het WK binnen was. Totdat Thorwald mij belde dat het tóch niet kon. Eerst maakt de KNWU mij lekker en dan dit. Ik ben inmiddels 30 jaar, hè. Zoveel kansen op een wereldtitel krijg ik niet. Ik ben in de vorm van mijn leven, man.”

Veneberg reageert namens de KNWU. “Ik snap de frustratie van een topsporter die een groot toernooi mist heel goed,” zegt hij.

Halsoverkop naar huis

Over de gemiste Nations Cupwedstrijden: “Wij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van de sporters. Neem Colombia, daar is ook een BMX-wedstrijd geweest waar de coronazaken gewoon niet goed voor elkaar waren. Er zijn zelfs mensen halsoverkop naar huis gegaan. Moeten wij dan, terwijl we er niet achter staan, zeggen: hup, we sturen iemand die kant op en zien het verder wel? Stel dat een sporter daar ernstig ziek wordt, dan moet ik zijn of haar ouders bellen.”

Over de onjuiste informatie richting Havik, zegt Veneberg: “Wij hebben in eerste instantie een incomplete mail ontvangen van de UCI. Op basis van die informatie hebben we Youri gezegd dat een Europese titel voldoende was. Later kregen we een verbeterde versie, waaruit bleek dat dat niet zo was. En nee, ze zijn niet coulant. Ze geven zelfs toe dat het arbitrair is.”

Havik koopt er allemaal niets meer voor. In het aanspannen van een rechtszaak ziet de bond geen heil. “Ik heb even geen zin meer om te trainen nu,” zegt Havik. “Mijn leven gaat ook weer verder, hoor. Ik ga nog wel nagenieten van mijn Europese titel, maar deze gemiste kans doet veel pijn.”