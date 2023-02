‘Europa League-tegenstander Union Berlin is voor Ajax een soort Getafe, maar dan sympathieker’

Naast Paroolverslaggever Dick Sintenie en ‘Showtime’-redacteur Thijs Zwagerman schuift ook analist Sam Planting aan bij presentator Menno Pot. “Union is een ploeg die zich zeer bewust is van zijn underdogstatus. Ze nemen soms genoegen met 25 of 30 procent balbezit. De eigen speelhelft zal Ajax volledig van ze cadeau krijgen. Het is een soort Getafe, in die zin, maar dan sympathieker. Er lopen niet zulke mega-etters rond als bij Getafe.”

Behalve vooruitblikken naar Union Berlin blikt Branie natuurlijk ook terug: op de zwaarbevochten bekerwinst bij FC Twente (0-1) en de toch ook vrij moeizame winst op RKC van zondagavond (3-1). Zwagerman: “Met Edson Álvarez op het middenveld en Brian Brobbey voorin ging het bij Ajax lopen. Tegen Union verwacht ik Álvarez ook op het middenveld en Calvin Bassey in de basisopstelling.”

Zwagerman laat zijn licht ook nog even schijnen op de 16-jarige Jorrel Hato, die onder Heitinga steeds speelminuten maakt als invaller. Wie is hij en wat zijn zijn kwaliteiten?

Veel te bespreken dus in Branie. Dat zal ná Ajax-Union Berlin niet anders zijn. Daarom is er vrijdag, de dag na het duel, een extra podcast om de Europese hervatting na te bespreken.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: