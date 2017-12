Eurlings biedt publiekelijk excuses aan voor handgemeen

"Er heeft zich in de nacht van 20 op 21 juli 2015 een handgemeen voorgedaan tussen mij en mijn ex-vriendin. De versies over de volgordelijkheid verschillen," schrijft het Nederlandse lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in een persbericht.



Eurlings laat weten bewust gezwegen te hebben uit respect voor zijn ex-vriendin en om het onderzoek niet te beinvloeden. "Ik heb daarbij de publieke impact onderschat. Dat spijt me oprecht, vooral voor mijn ex-vriendin, het NOC, het IOC en alle Olympische sporters. En daarvoor bied ik mijn welgemeende excuses aan."



In een interview met NRC zaterdag wil Eurlings niet op de aanleiding ingaan. Noch doet hij uitspraken over het letsel dat zijn ex-vriendin opliep.



Schikking

Met zijn ex-vriendin heeft Eurlings een schikking getroffen bij het Openbaar Ministerie. Daarvoor verrichte hij in april enkele dagen maatschappelijk werk.



Het IOC bestempelde de kwestie daarna als privézaak en Eurlings kon aanblijven. "Maar het klopt dat er iets in mijn privéleven is gebeurd waar ik me voor schaam en waar ik ook al verschillende keren excuses voor heb aangeboden aan diegene die dit primair aangaat; mijn ex-vriendin." Eurlings zegt nooit eerder in zo'n situatie terecht te zijn gekomen, en belooft dat dat nooit meer gaat gebeuren.



Er is Eurlings naar eigen zeggen veel aan gelegen dat hij blijft werken bij het IOC. "Er spelen majeure uitdagingen, waarbij het belangrijk is dat een Nederlander daaraan een bijdrage kan leveren. IOC-lid zijn is voor mij veel meer dan de mooiste vrijwilligersbaan; het is een bijzonder voorrecht."



Stap

De Atletencommissie van NOC*NSF vindt de excuses van Eurlings een stap in de goede richting, maar hij heeft nog wel wat uit te leggen, zegt commissievoorzitter Chiel Warners tegen de NOS. "Er is een stuk vertrouwen weg en dat heeft de sport geen goed gedaan, dus dat zal hersteld moeten worden. Maar de goede wil is getoond," aldus Warners