Ethiopiër Legese wint Dam tot Damloop

Khalid Choukoud was de beste Nederlander met de elfde tijd (47.29), Michel Butter werd vijftiende. Bij de vrouwen was het de Oegandese Mercyline Chelangat die de snelste was (53.08).



De grote favoriet Edwin Kiptoo stelde teleur. De Keniaan die de afgelopen twee edities van de Dam tot Dam won, ging voor de historisch hattrick maar eindigde als vierde. Kiptoo liep lang op kop maar moest zijn vele kopwerk in de laatste kilometer bekopen.



Chelangat was de snelste vrouw in de hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam. In de laatste meter versloeg ze de Ethiopische Sofia Assefa en de Japanse Risa Takenake. Beste Nederlandse was Jip Vastenburg, zij werd achtste.