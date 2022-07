WK Atletiek

Estafetteploeg 4x400 meter gemengd grijpt zilver op WK atletiek

De eerste medaille is binnen voor de Nederlandse atletiekploeg bij de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Eugene. Het viertal op de 4x400 meter estafette gemengd veroverde het zilver. Het team van de Dominicaanse Republiek was in de finale net iets sneller, 8 honderdsten om precies te zijn. Het Amerikaanse kwartet behaalde het brons.