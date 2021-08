Ervaringsdeskundige Jan van Halst: ‘Die domme tackles moeten eruit bij Tagliafico’

Ook in oefenwedstrijden zoals tegen RB Leipzig speelt Tagliafico scherp en agressief. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Tegen NEC en Twente zit Nicolás Tagliafico zijn achtste schorsing bij Ajax uit. Daar gingen in 3,5 jaar 42 kaarten aan vooraf, met de rode tegen PSV als dieptepunt. Het is de hoogste tijd voor een hartig woordje met de Argentijn, vindt ervaringsdeskundige Jan van Halst, die zelf hard spel afzwoor.

Sinds hij begin 2018 in de Klassieker debuteerde voor Ajax, pakte geen enkele eredivisiespeler zoveel kaarten als de 28-jarige linksback Tagliafico. Natuurlijk speelde hij ook meer wedstrijden dan bijvoorbeeld Tom Beugelsdijk of Danny Post, maar dan nog neigen de ‘gele’ cijfers die hij overlegt enorm naar recidive. In zijn eerste jaar pakte de Tagliafico zestien kaarten. Tijdens de Europese succescampagne van Ajax werd hij tegen acht van de negen tegenstanders (op Real Madrid na) beboet met een gele prent.

Bewijsdrang

Wie de cijfers verder analyseert, ontdekt ook dat Tagliafico relatief vaak in topduels over de schreef gaat. De helft van zijn kaarten ontving hij in Europees verband of tegen concurrenten PSV en AZ. Opmerkelijk ook is dat Tagliafico tegen subtoppers Vitesse, Utrecht en Groningen (doorgaans lastige tegenstanders voor Ajax) al negen kaarten ontving. Tegen clubs uit het rechterrijtje blijft zijn blazoen met nog geen tien kaarten juist redelijk schoon.

“Volgens mij heeft hij last van een overdreven bewijsdrang,” stelt Jan van Halst, de voormalig Ajacied die ook graag duels uitvocht. “Ik ken dat gevoel. Je wil voorop gaan in de strijd. Helemaal in topduels. Ik had dat in het begin van mijn carrière heel erg. Je jut elkaar in de catacomben al op. ‘Kom op, we pakken ze.’ Alleen vertaalde ik dat vervolgens letterlijk naar het veld.”

Twee keer zag Tagliafico geel vanwege onenigheid. Verder ging het vooral om overtredingen in duels. Daar zaten weinig professionele fouten bij. Van ruig spel was wel vaak sprake. Zoals zaterdag, toen hij André Ramalho met een onbesuisde tackle aan de zijlijn vloerde. Het betekende zijn tweede rode kaart tegen PSV. Ditmaal een directe, en dat bij een 2-0 achterstand. “Dat gif in zijn spel moet hij houden,” wees Daley Blind op de Zuid-Amerikaanse passie. “Die willen we er niet uithalen. Hij neemt ons zo ook vaak op sleeptouw door duels te winnen.”

Kantelen

En wat vindt trainer Erik ten Hag? “Op dat moment nam hij risico en dat had hij op die plek niet moeten doen. Het ging nu mis. Maar hij heeft ons ook ontelbare keren geholpen wedstrijden te kantelen,” sprak de coach beschermend.

Tagliafico zal intern beslist te horen hebben gekregen dat hij zijn ploeg heeft gedupeerd. Zo kreeg Ryan Gravenberch in december, na zijn twee gele kaarten tegen Atalanta, te horen dat het in een cruciaal topduel zaak is altijd met elf te blijven staan. Op dit punt zal de trainer, die vooral van zijn spelers eist dat ze ‘betrouwbaar’ zijn, de Argentijn niet ontzien.

Hoog tijd, vindt Van Halst. “Ajax moet met hem aan de slag. Fel en temperamentvol, oké, maar die domme tackles moeten eruit. Zeker op het niveau waar Ajax nu op acteert. Ik schaamde me op een gegeven moment. En ik merkte toen ik het niet meer deed, dat ik ook zonder overeind bleef. Het is een grote misvatting om te denken dat tackles noodzakelijk zijn om voorop te gaan in de strijd.”

“Hij heeft dat ook niet nodig. Dat moet hij tijdens trainingen proberen, ook omdat hij inmiddels een naam heeft bij scheidsrechters en tegenstanders daar dankbaar gebruik van maken door moord en brand te schreeuwen,” stelt Van Halst, die ook niet uitsluit dat de kaartenregen Tagliafico bij zijn droomtransfer weghoudt. “Club kijken toch naar data. Als ze dan nog een andere kandidaat hebben die weinig kaarten pakt, zullen ze voor hem gaan.”