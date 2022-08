Erik ten Hag ziet Manchester United winnen van Liverpool in zinderend duel

Jadon Sando van Manchester United ontwijkt een tackle van middenvelder bij Liverpool James Milner Beeld AFP

Ten Hag greep voor de wedstrijd hard in: Cristiano Ronaldo en aanvoerder Harry Maguire moesten op de bank beginnen. Voor Tyrell Malacia was er voor het eerst een basisplek weggelegd. Het bleek een goede zet te zijn: Malacia speelde een ijzersterke wedstrijd en maakte het Mo Salah meer dan lastig.

Manchester United kende een goede beginfase. Tot het doelpunt van Jadon Sancho, die mooi wegdraaide in de zestien en het zelf afmaakte, was United de betere ploeg. Daarna zette Liverpool er een tandje bij en hing de gelijkmaker in de lucht. Het was echter Rashford die, randje buitenspel, na een snelle omschakeling er 2-0 van maakte.

Tien minuten voor tijd maakte Mo Salah nog de aansluitingstreffer. Ronaldo en Donny van de Beek werden in de laatste vijf minuten nog binnen de lijnen gebracht. Het bleef uiteindelijk bij 2-1, waardoor United (3 punten) over Liverpool (2 punten) wipt.

