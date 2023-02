Erik ten Hag was de Man of the Match (MOTM)

Beeld Artur Krynicki

Een 9+ voor Erik ten Hag

Casemiro wiens achternaam eigenlijk Casimiro is. Wie iets begrijpt van de Braziliaanse naamgeving zegt het maar. De man werd 23 februari 31 en stond bekend als de Slachter van Madrid. Althans ik noemde hem zo. Wie had gedacht dat de slachter zo goed kon voetballen? In de finale van de League Cup zondag was hij weer eens de beste man van Manchester, ook die van Newcastle trouwens. Bruno Fernandes liet het afweten en daar was Casemiro. Aankoop van Erik ten Hag. De op een na beste speler was Lisandro Martínez, een aankoop van Ten Hag. De mooiste redding van de middag was die van Newcastlekeeper Loris Karius op een schot met links van Wout Weghorst, een aankoop van Ten Hag. ‘Deze prijs zal niet de enige blijven van Ten Hag in Manchester,’ schreef The Telegraph. Ten Hag MOTM.

Trainer Erik ten Hag nadat Manchester United de League Cup had gewonnen op Wembley. Beeld REUTERS

