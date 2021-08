Erik ten Hag uitgeroepen tot beste trainer eredivisie

Ajax-trainer Erik ten Hag Toont de Rinus Michels Award. Beeld ANP

Het afgelopen seizoen won Ten Hag met Ajax het kampioenschap en de beker, de zogenoemde dubbel. De andere genomineerden waren Henk Fräser (Sparta), Sjors Ultee (Fortuna Sittard), Fred Grim (RKC Waalwijk) en Thomas Letsch (Vitesse).

“Voor mij is dit een zeer waardevolle prijs,” zei Ten Hag bij ESPN. “Ik ben door collega’s gekozen. Ze hebben respect voor wat we hebben gewonnen en voor de manier waarop we dat hebben gedaan. Dat doet me heel veel.”

Dick Advocaat kreeg de oeuvreprijs toegewezen, voor zijn gehele loopbaan. Hij nam aan het einde van vorig seizoen afscheid van Feyenoord, maar werd korte tijd later bondscoach van Irak. De oeuvreprijs wordt niet ieder jaar uitgereikt. Eerder viel hij ten deel aan onder meer Louis van Gaal, Johan Cruijff, Foppe de Haan, Kees Rijvers en Leo Beenhakker.

Ook Advocaat (73), die vanwege zijn nieuwe baan niet bij de uitreiking was, sprak van een eervolle onderscheiding. “Al heb ik er wel lang op moeten wachten,” zei hij lachend bij ESPN. “Maar ik ben er erkentelijk voor. Vooral ook omdat het de Rinus Michels Award is. Dat is de coach bij wie ik nog assistent ben geweest.”

Henk de Jong werd gekozen tot beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie. Hij promoveerde met Cambuur naar de eredivisie.