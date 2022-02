Erik ten Hag reageert op vertrek Overmars: ‘Rampzalig, het leed’

Ajaxcoach Erik ten Hag Beeld ANP

“Dit is gewoon rampzalig,” antwoordde Ten Hag op vragen van verslaggever Jan Joost van Gangelen. “Met name voor de gedupeerden en de vrouwen. Het leed dat ze is aangedaan. Daar heb ik het moeilijk mee,” zei de trainer.

Ten Hag vertelde deze week moeite te hebben gehad om ‘energie uit te stralen’, iets wat een trainer volgens hem dient te doen. “Dat was in de eerste uren en dagen moeilijk.” De trainer onderhield een goede band met Overmars, die hij leerde kennen bij Go Ahead Eagles. Overmars was daar hoofd technische zaken en Ten Hag hoofdtrainer. Vier jaar geleden werd Ten Hag op voorspraak van Overmars coach van Ajax.

Met Ten Hag in de dug-out en Overmars als directeur voetbalzaken vond Ajax de afgelopen jaren aansluiting bij de Europese subtop. Ten Hag en Overmars werkten niet alleen professioneel nauw samen. “Met het woord vriend moet je voorzichtig zijn. Maar in het geval van Marc kan ik dat wel zeggen,” zei Ten Hag vorig jaar.

“Daarom komt dit ook hard aan,” zei Ten Hag over de reden van het vertrek van Overmars. “Maar mijn eerste gedachten gaan nu naar de vrouwen. Ook ik ken niet alle feiten. Dat heeft ook met privacy te maken. Er zijn stappen genomen. Daar zal wel aanleiding voor zijn.”

Normen en waarden

Volgens de trainer moeten er altijd ‘een aantal normen en waarden binnen een club gehanteerd worden en daarin moeten wij het goede voorbeeld geven’, zo zei hij tijdens het persmoment. Ten Hag vertelde verder contact te hebben gehad met Overmars, maar daar wilde hij niet verder op ingaan. “Wat we hebben gezegd, is tussen ons,” zei hij daarover.

Zo goed als hij kon, heeft hij de selectie van Ajax ondanks het nieuws voorbereid op de wedstrijd tegen Vitesse. “We moeten het nu laten voor wat het is en ik moet mij op de wedstrijd richten,” sloot hij af.