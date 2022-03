Erik ten Hag over Ryan Gravenberch: ‘Een 10 met een griffel’

Ryan Gravenberch in duel met David Sambissa. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Juist in de week dat bondscoach Louis van Gaal zijn voorlopige selectie voor de interlands tegen Denemarken en Duitsland (26 en 29 maart) bekendmaakte, en Ryan Gravenberch zag dat hij niet op die lijst staat, zette de 19-jarige middenvelder nadrukkelijk zijn handtekening onder de zwaarbevochten zege van Ajax op Cambuur. Gravenberch leverde op het Friese kunstgras twee assists af en maakte in blessuretijd met een vlammend schot de winnende treffer (2-3).

Zo vaak scoort Gravenberch niet, twee keer pas dit seizoen, en voor een offensieve middenvelder laat zijn aanvallende bijdrage aan het spel van Ajax sowieso te wensen over. Hij had het vaker gehoord, dat hij niet de rust heeft in de buurt van het vijandelijke doel, niet het overzicht. En dat zijn afstandsschoten richting en kracht missen. Die laatste kritiek kan de prullenbak in nadat hij in Leeuwarden met een kanonskogel van een meter of vijfentwintig Ajax behoedde voor duur puntenverlies. “Ik mis best veel kansen,” zei de Amsterdammer na dat duel. “En als ik eerlijk ben, zat ik daar wel een beetje mee. Als je dan zo de winnende goal maakt, zorgt dat wel voor een vreugde-uitbarsting.”

Oprisping

Gravenberch was in dezelfde wedstrijd ook direct betrokken bij de 0-1 (Dusan Tadic) en 0-2 (Sébastien Haller). Twee keer schakelde hij zichzelf in aan de rechterkant van de aanval, beide keren was zijn voorzet op maat. Voor het eerst was hij in een eredivisieduel betrokken bij drie goals. Wat die oprisping nog opvallender maakt: Gravenberch speelde niet op zijn vertrouwde plek als linkshalf, maar juist op een meer controlerende positie in de as van het veld, als vervanger van de dienstbare balafpakker Edson Álvarez.

Nieuw was dat niet voor hem. Hij speelde dit seizoen onder meer tegen Heerenveen en Fortuna Sittard in de competitie op die plek, en uit tegen Besiktas (1-2 winst) in de Champions League. Trainer Erik ten Hag dicht Gravenberch de kwaliteiten toe om op die belangrijke positie te spelen. “De kracht van Ryan zit vooral in het eerste deel van de opbouwfase naar aanvallen toe. Hij is vaak aanspeelbaar, rustig aan de bal, maakt juiste keuzes en kan spelers met rendement in stelling brengen. Zelf kan hij met zijn snelheid en dynamiek ook goed doorstoten vanuit die positie. Daarnaast weet hij defensief zijn positie te houden en duels te winnen.”

Dat laatste is wel zijn valkuil. Gravenberch is jong en soms nog wisselvallig in zijn optredens; hij is niet altijd bij de les. Tegen een geslepen counterploeg als Benfica zijn concentratie en stabiliteit juist vereisten, voorál bij de controlerende middenvelder in een zo aanvallend elftal als Ajax.

Instabiliteit

Die instabiliteit is vermoedelijk ook de voornaamste reden dat het grote talent Gravenberch niet is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Van Gaal gaat slijpen aan een ander systeem in de aanloop naar het WK in Qatar (november/december). Een systeem met vijf verdedigers, waarin de links- en rechtshalf zoals Ajax die heeft ontbreken. Voor de positie van verdedigende middenvelder heeft Van Gaal nu de voorkeur gegeven aan Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta) en Jordy Clasie van AZ, die veel meer gewend zijn aan dat werk.

Zo zweeft Gravenberch tussen teleurstelling en euforie toe naar de return met Benfica in de achtste finales van de Champions League. Een kleine week nadat hij van de bondscoach te horen had gekregen dat hij vooralsnog niet bij het grote Oranje zit, speelde hij voor Ajax misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen. “Een 10 met een griffel,” kreeg hij van trainer Erik ten Hag.

Misschien dat Gravenberch Van Gaal met een puike wedstrijd tegen Benfica kan overtuigen. Maar als Álvarez op tijd hersteld is, zal Ten Hag toch echt kiezen voor de Mexicaan als onverbiddelijke poortwachter vóór de defensie en keert Gravenberch terug als linkshalf. “En dat heeft toch eigenlijk wel mijn voorkeur,” zei die laatste eerlijk.

Huntelaar terug in technische organisatie Klaas-Jan Huntelaar keert terug bij Ajax. De voormalige spits krijgt een rol in de technische organisatie van de club uit Amsterdam, zo meldt de landskampioen. Ajax heeft de meeste taken van de vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars tijdelijk neergelegd bij technisch manager Gerry Hamstra, die op dit moment nauw samenwerkt met hoofdtrainer Erik ten Hag. Huntelaar gaat hen daarin per direct ondersteunen. De oud-aanvaller gaat vanaf juli programma’s volgen waardoor hij zich verder kan ontwikkelen in zijn nieuwe rol buiten het veld. De 38-jarige Huntelaar tekent een verbintenis die in de zomer van 2024 afloopt. Los van de aanstelling van Huntelaar, willen de directie en raad van commissarissen van Ajax komende zomer een definitieve opvolger van Overmars benoemen.

