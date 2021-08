Erik ten Hag over loting Champions League: ‘We zullen zes heel goede dagen moeten hebben’

De Servische voetballer Branislav Ivanovic laat de naam Ajax zien tijdens de loting voor de Champions League in Istanboel. Beeld AFP

Blind noemde de poule waarin Ajax terecht is gekomen er een ‘met perspectief om ons doel te verwezenlijken’. In Groep C zijn Borussia Dortmund, Sporting Lissabon en het Turkse Besiktas de tegenstanders. De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de achtste finales.

Trainer Erik ten Hag was iets voorzichtiger. Ook hij gelooft dat Ajax de volgende ronde kan halen. “We zullen zes heel goede dagen moeten hebben. Van Sporting en Besiktas weet ik niet heel veel, maar als je kampioen wordt in landen als Portugal en Turkije, dan heb je een sterke ploeg.”

Ten Hag had niet naar de loting gekeken, vertelde hij. De trainer keek donderdagavond op tv naar de wedstrijd Vitesse-Anderlecht. Zondag speelt Ajax in de Johan Cruijff Arena tegen Vitesse. “En de eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste.”

Punten verspeeld

Ajax leeft niet zorgeloos toe naar de confrontatie met de Arnhemmers. Het is onduidelijk waar het elftal momenteel staat. Ajax verloor met 4-0 (PSV), won met 5-0 (NEC) en verspeelde punten tegen FC Twente (1-1).

Volgens Ten Hag is daar niets vreemds aan. “Zoveel spelers zijn pas later ingestroomd, we zijn genoodzaakt om de voorbereiding door te trekken in de eerste weken van het seizoen. Automatismen moeten terugkeren. Onze spelprincipes moeten weer regels worden. Spelers hebben deze zomer allemaal in andere teams gespeeld, in andere speelstijlen. Dat moet zich bij Ajax allemaal weer gaan schikken. Dat vergt tijd.”

Vitesse, dat gisteravond met 2-1 te sterk was voor Anderlecht, is een geduchte tegenstander. Bij Ajax keert Nicolás Tagliafico terug in de selectie na een schorsing. Mohammed Kudus is hersteld van zijn enkelblessure, maar hij heeft nog twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit te worden. Jurgen Ekkelenkamp is zondag niet meer van de partij: hij vertrekt voor 3 miljoen euro naar Hertha BSC.

Kwaliteiten benutten

Het lijkt erop dat Ten Hag niet veel zal wijzigen in zijn opstelling. Over de 1-1 tegen FC Twente: “Het was niet goed, we waren onwennig en slordig aan de bal. En we hadden die tegengoal een paar minuten voor tijd nooit mogen toestaan. Maar ik wist dat het niet vanzelf zou gaan. We moeten er hard voor werken.”

Dat Steven Berghuis op de rechterflank nog niet uit de verf komt, ziet Ten Hag als een onderdeel van dat proces. “Edson Álvarez kwam laat terug van de Gold Cup, Antony van de Spelen in Tokio. Zij zijn ook zoekende. Voor Berghuis is het nog complexer. Hij is nieuw bij de club. Hij moet zijn rol en zijn ritme nog vinden. Hij moet zijn medespelers leren kennen, wij moeten zijn kwaliteiten gaan benutten.”

Ten Hag is een trainer die het seizoen indeelt in blokken en die tracht de piekmomenten voor zijn team te sturen. Het recente verleden heeft geleerd dat Ajax niet alleen aan het eind van de competitie moet ‘leveren’ – als de prijzen worden verdeeld – maar ook aan het eind van het kalenderjaar. “Als we iets willen in de Champions League, dan zullen we in november en december goed moeten zijn. Daar is het de laatste twee keer misgegaan.”

Allergrootste ploegen

Volgens Ten Hag is Dortmund de favoriet in de poule, strijden Ajax en Sporting om de tweede plek en is Besiktas de dark horse in poule C. Daley Blind had het stiekem best mooi gevonden als Ajax op Paris Saint-Germain of Manchester City was gestuit. “Dat is toch de reden waarom we graag in de Champions League willen spelen; omdat je daarin de allergrootste ploegen treft.”

Ten Hag kijkt vooral uit naar de wedstrijden tegen Borussia Dortmund. Een elftal met veel snelheid voorin, met de Noor Erling Haaland en ex-PSV’er Donyell Malen. Ten Hag: “Mooi voor de fans dat het dichtbij is. Dortmund heeft een geweldig stadion, waarin 80.000 fans voor een fantastische entourage zorgen. Laten we hopen dat het helemaal gevuld mag zijn.”